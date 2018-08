Praha - Vládní podobu zákona, podle kterého se od příštího roku změní výše důchodů, se na dnešní schůzi Sněmovny chystají podpořit ANO, ČSSD a Piráti. Naopak verzi Senátu podpoří například ODS, TOP 09, SPD a Starostové a nezávislí. Komunisté nebudou bránit tomu, aby prošla senátní verze, jsou ale připraveni hlasovat i pro návrh vlády. Poslanci jednotlivých stran to před dnešním jednáním oznámili na tiskových konferencích. Podle plánů by měla vládní novela platit od září, po vrácení Senátem ji ale dnes musí ještě jednou projednat Sněmovna a podepsat prezident. Je pravděpodobné, že dolní komora nakonec prosadí svoji verzi.

Podle vládního návrhu by se mělo změnit složení penze tak, že by si víc než dosud přilepšili lidé s nízkým důchodem a zásluhovost by se mírně oslabila. Seniorům nad 85 let by se měl pak důchod zvednout ještě o 1000 korun. Naproti tomu podle Senátu by se tisícikoruna navíc měla začít vyplácet poté, co je člověk v důchodu 25 let.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) dnes novinářům řekla, že senátní verze předpisu by trestala ty, kdo byli déle v práci. Systémové se jí v návrhu horní komory nezdá ani řešení postavení žen. "Myslím, že si zaslouží vyšší důchody hned, ne 25 let poté. Řešení by mělo být součástí důchodové reformy," uvedla. Senátní návrh je podle ní navíc špatně napsaný a hrozil by kolaps.

Piráti pokládají sněmovní verzi za transparentnější. Senátní verze by trestala ty důchodce, kteří pracovali déle než museli a odváděli delší dobu peníze státu, řekl dnes novinářům poslanec Mikuláš Ferjenčík. Problematiku nižších důchodů žen, stejně jako zohlednění toho, že vychovaly děti, je podle Ferjenčíka nutné řešit. Piráti to ale chtějí projednat samostatně.

ODS bude hlasovat pro verzi ze Senátu. "Toto navýšení zohledňuje zejména nelehkou situaci žen, které odcházely do důchodu dříve než v 60 letech věku, a proto by na navýšení podle vládního návrhu neměly nárok. Tyto ženy zároveň strávily většinu pracovního života v komunistické totalitě a nyní jsou na tom stejně, nebo ještě hůře než ti, kterým je 85 let a více," uvedl předseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil. Podle poslance Jana Bauera (ODS) vládní návrh hranici 85 let stanovil nahodile.

Pro senátní návrh zvednou ruku i poslanci TOP 09. Podle místopředsedyně Markéty Pekarové Adamové je totiž spravedlivěšjí, například k matkám, které vychovaly více dětí.

Komunisté mají podle místopředsedkyně klubu Hany Aulické Jírovcové oba návrhy za populistické, pro navýšení důchodů nicméně hlasovat budou. Senátní veze by podle KSČM přinesla zvýšení důchodů většímu okruhu lidí, na druhou stranu s sebou nese technické problémy, kvůli nimž by se vyplácení vyšších důchodů oddálilo. Podle místopředsedy KSČM Jiřího Grospiče část poslanců KSČM projevila přání podpořit senátní návrh. V případě, že verze navýšení z horní komory neprojde, bude klub KSČM hlasovat pro vládní návrh.

Šéf SPD Tomio Okamura uvedl, že dochází na jeho slova, že valorizace pevnou částkou je možná. "Jsme rádi, je to první vlaštovka v tom, aby se sociální nůžky mezi nízkými a vysokými důchody přestaly tak otevírat," uvedl Okamura. SPD podpoří senátní verzi, protože pro stejný návrh hlasovala i ve Sněmovně a chce, aby se zvýšení důchodů dotklo co nejvyššího množství lidí, vysvětlil. Pokud neprojde verze Senátu, podpoří SPD alespoň tu sněmovní.

Poslanci STAN se přikloní k senátní verzi, protože se jim zdá spravedlivější. "Na druhou stranu ale cítíme odpovědnost za stabilitu sociálního systému - tedy za to, aby důchodci nezchudli v době, kdy se ekonomice přestane dařit," uvedl v tiskové zprávě předseda poslaneckého klubu hnutí STAN Jan Farský. Hnutí proto vyzvalo ministryně financí a práce ke schůzce na téma důchodové reformy.