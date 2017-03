Praha - Sněmovna možná omezí automatické a náhodné přidělování kauz soudcům, které chce prosadit ministerstvo spravedlnosti novelou občanského soudního řádu. Naznačilo to dnešní úvodní kolo projednávání předlohy, kterou poslanci poslali k zevrubnějšímu projednání ústavně-právnímu výboru dolní komory.

Zavedení automatického přidělování kauz soudcům označil ministr spravedlnosti za Robert Pelikán (za ANO) za protikorupční opatření. Podle něj to znemožní jakoukoli manipulaci s přidělováním případů. Pelikánova předchůdkyně Helena Válková (za ANO) se ale postavila proti celoplošnému zavedení tohoto mechanismu. Chce prosadit kompromis, aby se automatické přidělování vyzkoušelo nejprve u případů insolvenčního řízení, kde je riziko korupce největší.

Výhrady k mechanismu měl i Zdeněk Ondráček (KSČM), proti se postavil Marek Benda (ODS). Tomu vadilo také to, že by novela měla snížit poplatek za antidiskriminační žalobu. Označil to za snahu "vyhovět pár aktivistům pobíhajícím kolem Úřadu vlády".

Bendovi i Ondráčkovi mu vadilo plánované převedení specializace Obvodního soudu pro Prahu 2 na řešení trestných činů v dopravě na všechny pražské obvodní soudy. Ministerstvo to také zdůvodnilo rizikem korupce. "Odebrání namísto větší kontroly není cesta správným směrem," míní poslanec KSČM.

Benda se pozastavil také nad tím, že novela předložená v závěru funkčního období vlády přináší jen dílčí úpravy. Pelikán namítl, že je vhodnější vyřešit raději drobné problémy z praxe, než přinést "velkohubé změny". Uvedl také, že automatické přidělování zapadá do připravované elektronizace justice.

Aktuálně se soudcům rozděluje práce podle postupného "kolečka" daného rozvrhem práce. To může vést k tomu, že lze dopředu předpokládat, který soudce či senát bude řešit následující novou věc. I Ústavní soud opakovaně konstatoval, že takto lze obejít právo na zákonného soudce. Algoritmus, který navrhuje ministerstvo, by vyloučil lidský faktor a rozděloval věci náhodně.

Zahraniční služba zřejmě získá vlastní zákonná pravidla

Zahraniční služba zřejmě získá vlastní zákonná pravidla. Jejich vládní návrh dnes schválila s některými úpravami Sněmovna. Předloha zakotví a upřesní pravomoci konzulárních úřadů, zlepší podmínky práce diplomatů a zjednoduší jejich střídání. Umožní taky vysílat na místa velvyslanců lidi, kteří nejsou v pracovním poměru k ministerstvu zahraničí. Norma nyní zamíří k posouzení do Senátu. "Jsem přesvědčen, že zákon je pro efektivní fungování zahraniční služby velmi prospěšný," řekl ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). Bývalý ministr Karel Schwarzenberg (TOP 09) předlohu uvítal. Upozornil ale na to, že v budoucnu by se případně mohla měnit, když neponese opoziční návrhy. "Největší chyba nového zákona je, že se likviduje personální rada," řekl.

Pro normu zvedlo ruku 130 ze 149 přítomných poslanců. Proti nebyl nikdo.

Nový zákon by měl zjednodušit ministerstvu administrativu spojenou se střídáním diplomatů v ústředí a v zahraničí. Měl by mu také poskytnout širší možnosti v situacích, kdy je nutné rychle rušit nebo naopak vypisovat nová pracovní místa kvůli politickému vývoji, například v případě zrušení nebo zavedení vízové povinnosti.

Diplomatům by měl zákon usnadnit sladění osobního a pracovního života. Umožnil by například čerpat mateřskou a rodičovskou dovolenou na zastupitelském úřadu v zahraničí. Zároveň by zavedl pro ministerstvo zahraničí možnost zajistit diplomatům a jejich rodinným příslušníkům zdravotní připojištění v době, kdy pracují na zastupitelském úřadu.

Dále by norma měla odstranit nedostatky, kdy současná právní úprava nedává konzulárním úřadům odpovídající zákonné zmocnění pro všechny úkony, které provádějí. Přináší to riziko jejich zpochybnění. Nynější zákony navíc vyvolávají nejasnosti o rozsahu konzulárních činností, které úřady poskytují českým občanům v zahraničí. Nově by měl být pevně zakotven a lidé budou vědět, na co mají nárok.

Poslanci včlenili do předlohy na návrh ústavně-právního výboru úpravu možné výjimky z požadovaného vzdělání u administrativních pracovníků. Neměla by být vázána na jejich pobyt v zahraničí, aby po návratu do Česka nemuseli být propuštěni. Schwarzenberg uspěl jen s dílčím pozměňovacím návrhem o nedělitelnosti zahraniční služby. Na omezení možných nominací lidí, kteří nejsou kariérními diplomaty, na místa velvyslanců, ale většina poslanců nekývla. Nepřijala rovněž návrh na vznik profesního grémia, které by se podílelo na obsazování míst v zahraniční službě.

Dolní komora neschválila požadavky Jitky Chalánkové (TOP 09), jež by měnily postup při zřizování a rušení zastupitelských úřadů. Do zákona se ve Sněmovně nedostala ani věta, podle níž by zvláštní norma ošetřila diplomatickou ochranu.