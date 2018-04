Praha - Sněmovna by měla na své dubnové schůzi začít projednávat návrh změn penzí, který připravila vláda v demisi Andreje Babiše (ANO). Podle důchodové novely by pevná část důchodu, která je pro všechny stejná, měla odpovídat deseti procentům průměrné mzdy místo nynějších devíti procent. To oslabí zásluhovost, takže se velké části seniorů a seniorek bude penze zvyšovat pomaleji než dosud. V příštím roce se opatření ale ještě neprojeví. Všem důchodcům chce totiž kabinet v demisi dát vedle zákonného přidání ještě 320 korun navíc. Lidem nad 85 let by se pak měla penze zvednout ještě o tisíc korun.

Premiér v demisi Babiš už před časem řekl, že se starobní důchod příští rok zvedne v průměru o 918 korun, všichni v pevné části důchodu dostanou 530 korun. O kolik penze ve skutečnosti porostou, se ale zatím přesně neví. Důchody se totiž zvyšují vždy o polovinu růstu reálných mezd a o růst cen za určité období. Tyto ukazatele budou známy nejdřív v červenci. Vláda by měla o vyšší valorizaci, do níž se promítá ekonomický růst, a o přidání 320 korun rozhodnout před podzimními komunálními volbami. Starobní, invalidní a pozůstalostní penze na konci loňska pobíralo přes 2,89 milionu lidí.

Podle poradce ministryně práce v demisi Viléma Kahouna vycházelo ministerstvo práce při stanovení částek z odhadů ukazatelů. Počítalo s valorizací o 4,8 procenta, průměrnou mzdou 32.200 korun a průměrným důchodem 12.355 korun. Podle zástupců resortu byla průměrná penze takto vysoká v únoru. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) na konci loňska činila 11.850 korun. Od konce roku se tak vyhoupla o 505 korun. Za celý loňský rok se zvedla o 390 korun. Průměrná mzda loni v Česku dosáhla podle statistického úřadu 29.504 korun, ve čtvrtém čtvrtletí byla 31.646 korun.

Výsledné průměrné přidání resortu vyšlo na 598 korun. Penze se skládá z pevné části, která je pro všechny stejná a letos činí 2700 korun, a ze zásluhové procentní výměry podle odpracované doby a odvodů. Podle nynějších pravidel by tak příští rok pevný díl rostl všem podle propočtů ČTK o 200 korun a na procentní část by v průměru připadlo 398 korun.

Novela má ale změnit složení penze. Podíl pevné části by se měl zvednout z devíti na deset procent průměrné mzdy a procentní část by se podle toho zmenšila. Podle těchto nových pravidel by tak všem do pevného dílu putovalo 520 korun. Do zásluhové procentní části by to v průměru bylo zbývajících 78 korun. Rostla by tedy jen o 0,6 procenta. Hrozilo by tak, že tato změna skončí u Ústavního soudu. Ten už před několika lety malou zásluhovost českých penzí kritizoval, takže se pak musela posílit.

Ministerstvo práce počítá s tím, že ještě před výpočtem valorizace zvedne všem penze o 320 korun. Pevný díl by tak měl činit 3020 korun místo nynějších 2700. Potřeba na to bude víc než 11 miliard korun navíc. Teprve pak se má začít s valorizací, aby v průměru z 598 korun do pevné části putovalo 210 korun a do zásluhové procentní výměry 388 korun.

Příští rok by se tak díky jedenáctimiliardové injekci změna složení penze neměla ještě jako brzda valorizace projevit a téměř všichni by si měli přilepšit. Růst důchodů by se řadě lidí proti nynějším pravidlům zpomalil až od dalšího roku. Podle ministryně práce v demisi Jaroslavy Němcové (ANO) by se dotklo jen lidí s vysokou penzí. Pokud by změna platila už od letoška, podle propočtů ČTK by méně přidáno než teď dostali ale už lidé, kteří pobírají víc než 11.200 korun. Loni v září to měly zhruba tři pětiny starobních důchodců.

Přidání 320 korun všem lidem s penzí důchodová novela neupravuje. V přechodných ustanoveních je ale článek, podle něhož by se pro výpočet valorizace mělo vycházet z o 300 korun nižšího pevného dílu a o 300 korun vyššího průměrného důchodu.

Novela by měla zvednout o tisíc korun důchod i lidem nad 85 let. Přidání má podle ministerstva práce sloužit k pokrytí nákladů na náročnější péči ve vysokém věku. ČSSZ v lednu vyplácela důchod 197.007 mužům a ženám, jimž bylo přes 85 let.

Tisícikoruna měsíčně ale hlavně takzvaným starodůchodcům dorovná nižší důchod. Na odpočinek před třemi desetiletími nastupovali s mnohem nižšími částkami než dnešní penzisté. Přestože se jim penze v minulosti přepočítala na nové poměry, stále je ve srovnání s dnešními důchody nízká.