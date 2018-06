Praha - Plán vlády ANO v demisi na posílení některých zahraničních misí české armády a nové působení vojáků v Pobaltí by měla dnes schvalovat Sněmovna. K posouzení do Senátu by poslanci mohli poslat novelu o mezinárodní justiční spolupráci, která zavádí evropský vyšetřovací příkaz.

Proti rozšiřování misí vystupují poslanci SPD Tomia Okamury a KSČM. Občanským demokratům vadí, že plán překládá vláda v demisi. Aby byl návrh schválen, musí pro něj hlasovat nadpoloviční většina všech poslanců, tedy nejméně 101. Senát už plán schválil.

Česko by mělo ještě letos podle návrhu vyslat do Iráku, Afghánistánu a Mali až o 275 vojáků víc. Příští dva roky by se armáda měla podílet na stejných misích jako nyní. Ve druhé polovině roku 2019 by navíc měli vojáci střežit vzdušný prostor nad Pobaltím, a to v počtu do 95 příslušníků.

Následně by se poslanci mohli zabývat předlohami v prvním čtení. Je ale také možné, že se vrátí k projednávání unijního fiskálního paktu.