Praha - Sněmovna dnes bude schvalovat zavedení ošetřovatelského volna a vyšší státní příspěvky zaměstnavatelům na platy pracovníků se zdravotním postižením. Poslanci by měli hlasovat také například o silniční novele, která mimo jiné zpřísňuje postihy za provozování nelegální taxislužby.

Až tříměsíční placené ošetřovatelské volno by si lidé mohli brát na péči o vážně nemocné příbuzné. Poslanci by mohli podle doporučení sociálního výboru zmírnit část podmínek pro jeho čerpání. Například zaměstnavatel by mohl nesouhlasit s poskytnutím volna jen v případě vážných provozních důvodů.

Příspěvek zaměstnavatelům na platy zaměstnanců se zdravotním postižením by mohl vzrůst až na 12.000 korun měsíčně z nynějších 9500 korun. Sněmovna by tak mohla upravit vládní návrh, který předpokládá zvýšení až na 10.500 korun. Na příspěvek mají nárok zaměstnavatelé s více než polovinou handicapovaných pracovníků.

V závěrečném kole je ve Sněmovně také například zřízení samostatné rozpočtové kapitoly pro nový úřad kybernetické bezpečnosti, rozšíření možnosti zabavovat řidičské průkazy neplatičům alimentů nebo snížení spotřební daně na pivo.