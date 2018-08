Praha - Sněmovna bude na dnešní schůzi jednat o vládním návrhu na zpomalení růstu platů ústavních činitelů. Poslanci předlohu zařadili na program. Původně měli projednávat pouze Senátem vrácenou důchodovou novelu a případně interpelace na členy vlády. S návrhem zařadit nový bod týkající se platů přišli Piráti. Zdůvodnili to tím, že pokud se návrh nepodaří schválit do konce roku, platy vzrostou o 20 procent. Označují to za ostudu, na níž se nechtějí podílet.

Pro zařazení nového bodu hlasovali vedle Pirátů poslanci ANO, SPD a KSČM. Ostatní poslanci se zdrželi. Vládní předlohou se mají poslanci zabývat poté, co projednají Senátem vrácenou důchodovou novelu.

Premiér Andrej Babiš dnes před schůzí kabinetu uvedl, že jde o návrh, který předložila minulá jednobarevná vláda ANO. "Moje vláda to navrhla, protože platy nemají růst takovým tempem, my jsme to zdědili. Jako poslanecký klub to podporujeme. Další navyšování platů není na místě," uvedl.

Pro výpočet platů politiků je zásadní platová základna, od níž se odvíjejí. Pro letošní rok se základna počítala jako 2,5násobek průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře, přičemž tento koeficient od roku 2015 postupně narůstal. Příští rok a v následujících letech by měl být koeficient podle platného zákona 2,75.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v novele zákona navrhlo, aby koeficient do budoucna zůstal na letošních 2,5. Současně s tím navrhlo na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu, aby se pro platovou základnu používala průměrná mzda v nepodnikatelské sféře na přepočtené osoby, nikoli jako dosud na fyzické osoby.

Stát by při pomalejším růstu platů ústavních činitelů ušetřil také na víceúčelových paušálních náhradách politiků, jež se od platové základny také odvíjejí.

Sněmovna na návrh předsedy klubu KDU-ČSL Jana Bartoška zařadila i bod týkající se uctění památky obětí k 50. výročí invaze a okupace vojsky Varšavské smlouvy. Sněmovna se má podle jeho návrhu měla vyjádřit, že šlo o akt invaze a následné okupace, který byl v rozporu s mezinárodním právem.