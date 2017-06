Praha - Exekutoři možná budou moci zabavovat řidičské průkazy i neplatičům výživného za jejich studující děti do 26 let věku. Poslaneckou novelu exekučního řádu Sněmovna postoupila po dnešním druhém čtení do závěrečného schvalování. Zamítnutí normy z poslanců nenavrhl. Nezařazený Karel Fiedler chce předlohu využít k zavedení místní příslušnosti exekutorů. Hlasování by se mělo uskutečnit na příští schůzi na přelomu června a července.

Vykonavatelé nyní mohou pozastavit řidičský průkaz jen dlužníkům alimentů za nezletilé, tedy děti do 18 let. Omezení je podle předkladatelů z řad KSČM, ČSSD a hnutí ANO v čele se Zdeňkem Ondráčkem (KSČM) diskriminační, novela by situaci podle nich narovnala. Autoři předlohy poukazují také na to, že hrozba zabavení řidičského průkazu je účinným nástrojem k úhradě dluhu na výživném.

Ondráček připomněl, že předloha leží ve Sněmovně už od června 2014. Za několik dnů by tedy, jak uvedl, oslavila třetí výročí svého "zaparkování".

Novela ale má i kritiky. Někteří poslanci poukazovali v předchozích debatách na možnost obcházení možnosti pozastavování řidičského průkazu. Zákon totiž taky říká, že řidičský průkaz není možné pozastavit motoristům, kteří jej potřebují pro získávání peněz na své živobytí a závazky. Objevily se taky úvahy o zneužívání navrhované novinky, když se můžou najít lidé, kteří studují vysokou školu jen kvůli příjmu z alimentů takzvaně "na oko".

Zákonodárci v tomto volebním období už exekuce v několika novelách upravovali. Šlo například o vyšší ochranu majetku nezadluženého z manželů, rozšíření a zpřesnění seznamu věcí, které exekutor nesmí dlužníkům doma zabavit a omezení úhrad nuceným prodejem realit. Ze všech exekucí se navíc musí pořizovat obrazové záznamy. Stanovil se taky postup exekuce tak, že prodej nemovitosti má být až na posledním místě. Snížily se advokátní odměny při vymáhání menších opakujících se pohledávek.