Praha - Volba předsednictva bude hlavním bodem dnešního jednání celostátního sněmu hnutí ANO. Očekává se, že se vedení ANO proti předchozímu roku částečně obmění, v sobotu po tom ve svém projevu volal i znovuzvolený předseda Andrej Babiš. Uvedl ale také, že sám nebude dávat najevo, koho by v nejužším vedení hnutí chtěl mít.

O funkci prvního místopředsedy hnutí se uchází předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek a středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Brněnský primátor Petr Vokřál, který získal jednu krajskou nominaci, se kandidatury vzdal a bude se ucházet o funkci řadového místopředsedy. Favoritem volby je dosavadní první místopředseda Faltýnek, který získal 11 krajských nominací.

Předpokládá se, že do funkce řadových místopředsedů by měli postoupit ministři obrany a životního prostředí Martin Stropnický a Richard Brabec, kteří dosud byli členy předsednictva. Stropnický dříve uvedl, že silnou podporu při kandidatuře na místopředsedu ANO považuje za nutnou podmínku proto, aby uvažoval o kandidatuře na prezidenta za hnutí. Babiš ale v sobotu uvedl, že na sněmu by se postoji hnutí k volbě hlavy státu rozhodovat nemělo, je na to podle něj příliš brzy.