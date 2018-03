Dublin/Londýn - Sněhová bouře Emma dnes ochromila značnou část Irska. V Británii povolaly úřady na pomoc stovkám lidí, kteří uvázli na zavátých silnicích, dokonce armádu, informovala dnes agentura Reuters. Podle meteorologů je aktuální zimní počasí na Britských ostrovech nejhorší za posledních 30 let. Omezení v letecké dopravě se dotklo i spojení Dublinu s Prahou.

Po několika dnech mrazů, kterým v Británii přezdívali Bestie z Východu (Beast from the East) doputovala do Irska a jižní části Británie bouře Emma. Přívaly sněhu, které s sebou přinesla, ochromily na mnoha místech silniční i železniční dopravu a komplikace způsobily i na letištích.

Přinejmenším 24.000 domácností a podniků v Irsku je bez elektřiny, uzavřeny zůstaly školy a dublinské letiště zrušilo všechny lety. Omezení se dotklo i spojení s Prahou. Podle stránek Letiště Václava Havla byly dnes mezi českou metropolí a Dublinem zrušeny dva páry letů.

Vojáky britské úřady povolaly, aby pomohli stovkám lidí, kteří uvázli na zasněžených silnicích, a převezli je v případě potřeby do nemocnice či nouzových ubikací. Stejně jako v Irsku i na jihu Británie řada dětí kvůli počasí zůstala dnes místo školy doma. Většina britských letišť včetně londýnských Heathrow, Gatwick a City dnes zrušila některé lety. Ve Skotsku zůstalo zavřených také 15 soudů.