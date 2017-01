Praha - Většinou odmítavé reakce nejen mezi zákonodárci vyvolal návrh ministerstva vnitra, podle něhož by se majitelé legálně držených zbraní mohli podílet na zajišťování bezpečnosti ČR. Vyplývá to z vyjádření, která dnes získala ČTK v souvislosti s návrhem novely ústavního zákona o bezpečnosti ČR.

Proti návrhu se postavili i politici vládních stran včetně ČSSD. "I když se to v dnešní době zvyšujících se bezpečnostních rizik zdá logické, nemyslím si, že by měli občané suplovat roli policie. Obávám se, že pro legálního držitele zbraně, který však nemá policejní výcvik, není vždy možné správně odhadnout a bleskově vyhodnotit situaci," uvedl předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD).

"Stát má garantovat bezpečí. Ozbrojování lidí, aby brali bezpečnost do svých rukou místo státu, je selháním, nikoliv cílem sociálnědemokratické politiky," uvedl na twitteru bývalý ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD).

Vstřícnější byl senátor, někdejší ministr vnitra František Bublan (za ČSSD), podle něhož by samotná novela nemusela být příliš kontroverzní. Větší problém by stejně jako předseda senátního ústavně-právního Miroslav Antl (za ČSSD) viděl v navazujícím zákonu o zbraních, který by musel zpřísnit podmínky držení a použití zbraně, přikázat držitelům zbraní pravidelná cvičení s nimi nebo povinné psychotesty. Antl se obává případného zneužití či chybného hodnocení momentální situace, v níž by zbraň byla použita. Senátor Michal Canov (SLK) z Antlova výboru pokládá ministerský návrh za schůdný a hlasoval by pro něj.

Podle bývalé ministryně spravedlnosti, poslankyně Heleny Válkové (ANO) nebude jednoduché takovou změnu prosadit v končícím období Sněmovny. "Vzhledem k nynější situaci v Evropě to však nelze vyloučit," uvedla. Místopředseda sněmovního výboru pro obranu Ivan Gabal (KDU-ČSL) se chce rozhodnout až podle expertiz, zda by změna vedla ke zlepšení bezpečnostní situace. Upravovat ústavní zákon jen kvůli teroristickým útokům z poslední doby ale nepovažuje za vhodné. "V tomto smyslu dle mne jde o návrh mírně řečeno šitý horkou jehlou, nezralý a poněkud 'hysterický'," uvedl. "O podpoře návrhu uvažuji, bude ale záležet na konkrétním znění," uvedl místopředseda senátního výboru pro obranu a bezpečnost Patrik Kunčar (KDU-ČSL)

Právník a senátor Strany zelených Václav Láska vnímá aktivitu ministerstva spíše jako protikrok k chystané směrnici EU, která by legální držitele zbraní mohla omezit. "Delegovat na ozbrojenou veřejnost právo bránit celistvost, svrchovanost a demokratické základy ČR, to je přitažené za vlasy," uvedl.

Ústavní právník Jan Kysela uvedl, že ústavní změna je zbytečná a věc je možné řešit v rámci platných zákonů. "Mně se zdá, že je to politické gesto, které nepovažuju za úplně šťastné," řekl České televizi. Podle něj by se ČR neměla vydávat cestou, kdy by lidé brali spravedlnost do svých rukou.