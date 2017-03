Ústí nad Labem - V přípravném utkání s Litvou dali čeští fotbalisté stejně gólů jako v předešlých třech zápasech dohromady. Kapitán Tomáš Sivok proto po výhře 3:0 doufá, že si tým schoval nějaký gól i na nedělní kvalifikační duel v San Marinu.

"Vždy je příjemné vyhrát větším rozdílem. Ale pro nás je klíčová neděle, takže doufám, že si kluci schovali nějaké góly i na San Marino," řekl Sivok novinářům.

"Litva byla asi lepší než San Marino, ale také vycházela ze zajištěné obrany. Blok San Marina bude ale asi ještě mnohem hlubší, co jsme měli možnost vidět. Ale bude to podobné a budeme dobývat. A bude to na nás, jestli se prosadíme dřív nebo později," dodal.

Ve třiatřiceti letech je Sivok momentálně nejstarším hráčem českého výběru, ale sám na sobě cítí, že má stále velkou motivaci. Pomáhá mu i to, že ho v národním týmu obklopují stále mladší a mladší hráči. "Reprezentovat s mladými kluky, jako jsou Patrik Schick či Kuba Jankto, mě hrozně nabíjí a chuť stále mám. Fotbal mě pořád baví," prohlásil. "Zatím jsem Kubu neměl možnost moc vidět při zápasech za klub, ale potenciál má obrovský a bude záležet na tom, jak se mu bude dařit dál. Musí mu i vydržet zdraví. Držím mu palce," řekl Sivok k Janktovi, který se trefil hned při debutu za reprezentaci.

V národním týmu si zlepšuje chuť po problémech v Bursasporu, kterému se momentálně nedaří. Z posledních deseti zápasů turecké ligy vyhrál jediný. Situaci mu komplikuje i to, že je v Turecku první sezonu bez rodiny. "Musím přiznat, že bez rodiny je to těžší, než jsem si myslel. Příští angažmá už bude jen s rodinou. Jasno ale ještě nemám," naznačil, že v létě Bursaspor opustí. "Teď ale chci sezonu dotáhnout co nejlépe a dobře se rozloučit," dodal.

Zatím netuší, kam povedou jeho další kroky, ale připouští, že ho hodně láká americká liga MLS. "Nemusí to být jen Evropa. Mým snem je i Amerika, kde jde fotbal hodně nahoru a docela rád bych si tam zahrál. K Americe jsem vždy tíhnul a jezdím tam na dovolenou. Líbí se mi jejich mentalita i organizace tamních klubů. V Besiktasi jsem hrál se spoluhráčem, který mi o tom básnil. S manželkou rádi cestujeme a poznáváme novou mentalitu. Rád bych zkusil něco nového. V Turecku mě už za ty roky nemůže nic překvapit," uvedl.

V Evropě ho láká i Švýcarsko či Rakousko. "Kdyby mě kluci v Basileji vzali do počtu, tak bych se nebránil. Stejně tak Španělsku, kde je fotbal úžasný. Samozřejmě nemyslím na nějaké velké týmy. Ale realita dopadá jinak, než si člověk plánuje, takže uvidíme, jaké budou možnosti. Už mám nějaký věk, ale zase budu volný hráč a moje finanční nároky nejsou takové. Prioritu má rodina a dobrý fotbal," prohlásil Sivok, která má za sebou i působení v italském Udine.