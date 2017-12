Pardubice - Až do 27. kola a dvaadvacátého zápasu čekal kapitán hokejové Sparty Jaroslav Hlinka na premiérový gól v sezoně. Jedenačtyřicetiletý centr se branky dočkal až v pátečním utkání na ledě Pardubic, kde 61 sekund před koncem upravil na konečných 4:1 pro hosty. Hlinka nyní věří, že se mu střelecky bude dařit výrazně lépe.

"Je to částečně úleva, nicméně doufám, že na ten druhý nebudu čekat dalších dvacet kol," řekl Hlinka v rozhovoru na klubovém webu. "Je super, že jsme vyhráli, a jsem hrozně rád, že mi to tam konečně spadlo. Důležitější jsou ale tři body, kterých si vážím o trochu víc," poukázal na výhru Sparty, po které se tým posunul na sedmé místo tabulky.

Čekaní na gól si Hlinka proložil i doplňkovou individuální přípravnou fází, protože na přelomu října a listopadu jej vedení vyřadilo z kádru a nejzkušenější hráč týmu čtyři utkání vynechal. Svoji nízkou produktivitu si dobře uvědomoval.

"Nepříjemné to je, o tom žádná. Nicméně pro mě bylo moc důležité, abych začal hrát svoji hru. Z mé strany to byl trochu jiný hokej, jsem rád, že se mi podařilo vrátit se ke svému stylu, který hraju celou kariéru," řekl nejproduktivnější hráč historie Sparty. "Snažil jsem se v každých zápasech jet na maximum, někdy to šlo lépe, někdy zase hůře. Lehkost při zakončení tam však stále pořád chybí. Doufám, že sezona bude dlouhá, a že mi to tam ještě spadne," přál si Hlinka.

Přestože i předešlou sezonu začal pomaleji a první kanadské body si připsal až v závěru října, na podobné střelecké trápení není zvyklý. "Každý zápas se snažím hrát stejně dobře, abych co nejvíce prospěl mančaftu. Je to trochu divné, když v 41 letech slavím první gól po půlce základní části, ale to se bohužel někdy stává i jiným hráčům. Já jsem měl začátek špatný a potom ani ty šance nepřicházely," řekl sebekriticky.

Do sezony však vstoupila špatně celá Sparta a výsledkem byla i změna trenérů. Na střídačku se vrátil František Výborný a pomalu nahoru jdou i výkony Pražanů. "Zápasy jsme už schopni vydržet hrát stabilně celých šedesát minut a hlavně už nemáme tak obrovské výkyvy jako na začátku ročníku. V posledních zápasech jsme se dobře naladili a zlepšilo se to. Nerad bych to zakřikl, aby se nám to v příštím utkání nevymstilo," uvedl Hlinka.

Sparta na východě Čech ukončila minisérii tří venkovních zápasů, v neděli se opět představí doma a utká se s poslední Jihlavou. Cíl je jasný - výhra za tři body. "Potřebujeme další body do tabulky, hrajeme doma, navíc máme poslední čtyři utkání před reprezentační pauzou. Budeme chtít vyhrát, nikoli bodovat, jelikož to je pro nás v současné situaci málo," řekl Hlinka jasně.