Kodaň - Třemi góly z celkem čtyř vstřelených se blýskla třetí útočná formace českých hokejistů při dnešním vydřeném vítězství s Rakušany 4:3. Tomáš Hyka sám zaznamenal dvě přesné trefy a nahrávku, bilance Dominika Kubalíka byla opačná a Martin Nečas si připsal asistenci.

"Naší lajně to dneska sedlo, hráli jsme parádně. Už proti Francii jsme měli hodně šancí a dařilo se nám. Teď jsme to dokázali přetavit i v nějaké góly," pochvaloval si Hyka a bylo na něm patrné, jak ho těší, že se střelecky prosadil. "Určitě jsem rád, že jsem se trefil. Snad mi to dodá sebevědomí do čtvrtfinále," přál si pětadvacetiletý forvard.

Připustil, že jeho představení v Dánsku zatím vcelku korespondují s tím, co prožíval v průběhu ročníku v zámoří. "Mám to celou sezonu. Trvá mi několik zápasů, několik střel, než dám gól. Potom to ale ze mě spadne a jde to samo," přiblížil Hyka, jenž většinu sezony strávil v AHL, kde oblékal dres týmu Chicago Wolves, ale stihl už také 10 zápasů v NHL v barvách nováčka Vegas Golden Knights.

Za křivkou jeho střeleckých úspěchů může být i přemíra snahy. "Možná jo, teď jsem měl ale taky štěstí. První gól jsem měl prázdnou bránu, druhý jsem dostal od Faksiče parádní nahrávku. Snažil jsem se střílet dolů a vyšlo to," chválil Hyka jiného forvarda Radka Faksu.

Češi vedli v polovině třetího dějství 4:1, jenže dvěma trefami snížili a prakticky rozhodnutý zápas dostal nový rozměr a náboj. "Vypadalo to jasně. Těch 4:3 není určitě to, co jsme chtěli. Hlavní ale je, že jsme vyhráli. Už se těšíme na čtvrtfinále," konstatoval Hyka.

Nezastíral, že si čeští hráči mohli za závěrečné drama, kdy Rakousku sahalo po vyrovnání, sami. "Byla tam trochu nekoncentrovanost do poslední třetiny. Mysleli jsme si, že to půjde samo. Rakušani hráli o nic a byli namotivovaní. My hráli alibisticky dozadu a Rakušáci toho využili."

Klíčový duel v podobě čtvrtfinále play off přijde ve čtvrtek. "Všichni jsme profesionálové, dobře se na to připravíme. Víme, že musíme podat maximální výkon," ujistil Hyka. "Osobně bych chtěl víc Finy, než nějakého zámořského soupeře," prozradil Hyka.

Za úvodním vystoupením ve vyřazovacích bitvách se ale budou muset svěřenci kouče Josefa Jandače přesunout z Kodaně do druhého pořadatelského města Herningu. "Není to nic příjemného, máme na to ale dva dny. Připravíme se na to, je to součástí turnaje. Můžeme potrénovat a v klidu se připravit," uvedl Hyka.