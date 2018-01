Litvínov (Mostecko) - Olympijský vítěz z Nagana Jiří Šlégr už absolvoval na litvínovské střídačce dlouhou řadu zápasů v pozici asistenta trenéra, dnes jí ale poprvé v kariéře oficiálně velel. Jeho velká premiéra v roli šéfa realizačního týmu Vervy však skončila neúspěchem. Za prohrou 1:4 s Kometou Brno viděl hlavně nedisciplinovanost.

"Samozřejmě mě mrzí, že si před zápasem řekneme, že proti tak silnému mužstvu nemůžeme faulovat, ale stejně tak bohužel zase učiníme... Snad si kluci uvědomí, že to pak hrají sami proti sobě," řekl Šlégr novinářům. "Věřím, že dnešní zápas jim v tomto otevřel oči, že když budeme faulovat, tak budeme i prohrávat," dodal Šlégr.

Předposlední tým soutěže nasbíral proti úřadujícími šampionovi celkem osm menších trestů, dvakrát musel navíc na dlouhou dobu pouze do tří. A právě úvodní trefa Jakuba Krejčíka při dvojnásobné přesilovce Brna určila ráz celého duelu. Domácí sice bojovali, ale Brno mělo od té chvíle zápas pevně ve svých rukách.

"Je to obrovská škoda, protože ve druhé třetině už jsme pak byli vyrovnaným soupeřem, ale zase se pak ve třetí třetině necháme vyloučit. A ta kvalita soupeře je tam potom vidět," přiznal Šlégr.

Roli šéfa střídačky nepřeceňoval. "Nic zásadního se pro mě nemění. Jestli tam budu stát jako asistent, nebo jako hlavní trenér či šéf realizačního týmu, to pro mě nehraje roli. Jsem tam proto, že tomu týmu chci pomoct. To je pro mě to zásadní," zdůraznil šestačtyřicetiletý bývalý obránce a člen prestižního Triple Gold Clubu, kam se řadí hráči se zlatem z olympiády, mistrovství světa a triumfem ve Stanley Cupu.

"Snažil jsem se dirigovat všechno, ale když se hráči nechají zbytečně vyloučit, sváže vám to ruce. Přijdou emoce a nedaří se, jdeme pak proti zdi. Budu pevně věřit, že se hráči poučí a od příštího zápasu už tam ty fauly nebudou," přál si Šlégr.

Štvalo ho, že řada faulů byla z kategorie zbytečných a nesouvisely ani s přemírou snahy. "Když budu hodnotit faul Karla Kubáta, nechal tam koleno, myslím, že zbytečně. Chce jít do souboje, ale jde tam nešikovně. Sörvik tam sekne do hokejky tak, že ji přelomí... Nevím, zda to je přemotivovanost, to neumím v danou chvíli vyhodnotit, ale to se prostě nemůže stávat," vrátil se Šlégr ještě znovu k příčinám hry ve třech v polovině první třetiny, v níž po 17 vteřinách přišel gól Brna.

"Není to poprvé a navíc se zdá, že to opakují stejní hráči. Jestli máme přistoupit k opatření, že nebudou hrát... Nevím, abychom jim dávali pokuty, toho nejsem zastáncem. Ale jestli nebude jiné řešení, možná i k tomu přistoupíme," přemítal Šlégr.

Ví, že dokud to za své nepřijmou hráči, snaha realizačního týmu o nápravu současné nelichotivé situace šampionů z roku 2015 přijde vniveč. "Hráči si to ale musí uvědomit, protože hokej na ledě hrají oni. My jim můžeme říkat, co chceme. Ale pokud to oni nebudou plnit, tak budeme prohrávat," uzavřel Šlégr.