Mladá Boleslav - Šestnáct automobilových soutěží v řadě vyhrál Jan Kopecký na českém území, kde nepřetržitě vládne už tři roky. Díky dnešnímu triumfu na Rallye Bohemia si tak tovární jezdec Škody s předstihem zajistil již pátý domácí titul. Slavit může bez ohledu na výsledky ve zbývajících dvou závodech seriálu.

"Je to skvělé a je to zásluha práce celého týmu. Samozřejmě je to ale dané i podmínkami, které máme. Člověk je ale musí dokázat využít a nám se to dokonale podařilo," řekl Kopecký, jenž vyhrál Bohemii již posedmé v kariéře a je tak nejúspěšnějším jezdcem její historie.

Pětatřicetiletý pilot předloni, loni i letos získal český titul s předstihem, v aktuální sezoně se mu to povedlo nejrychleji. Do konečného hodnocení se počítá pět ze sedmi výsledků a Kopecký má nyní na kontě pět výher. I díky tomu mohl poprvé slavit v Mladé Boleslavi, kde automobilka sídlí.

"Možná to tak nevypadalo, ale vždy je těžké dojet až do cíle. Stát se může cokoliv. Mohu udělat chybu, může zlobit technika, ale jak je vidět, tak jsme byli všichni skvěle připraveni. Velký dík patří Pavlovi (spolujezdci Dreslerovi), Škodovce. Vyhráli jsme doma pod komínem, čímž je zisk titulu výjimečný," řekl Kopecký.

Rodák z Opočna v posledních letech v české rallye sbírá jeden úspěch za druhým a prodlužuje série výher. To však příliš neřeší. "Na zápisy je tu někdo jiný. Je to hezké, ale neznamená to hodně. Asi bych ani nedokázal vyjmenovat, co jsme všechno dokázali z hlediska statistik, ale doufám, že před sebou ještě nějakou budoucnost máme," pousmál se po desátém startu na Rallye Bohemia.

Český šampionát pokračuje na konci srpna ve Zlíně, Kopecký by se ale ještě předtím měl představit v závodě mistrovství světa v Německu. "Snad to vyjde. Byli jsme v Německu testovat. Jeden den jsme jezdili ve vinicích, další ve vojenském prostoru. Doufám, že tam odstartujeme," dodal Kopecký.