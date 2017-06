Praha - Čeští vládní i opoziční politici doufají v to, že v Británii brzo vznikne stabilní vláda připravená jednat o odchodu z Evropské unie navzdory tomu, že vládnoucí konzervativci premiérky Theresy Mayové ztratili parlamentní většinu. Shodli se i v tom, že Mayové nevyšla riskantní sázka na předčasné volby a že sestavování nového kabinetu by mohlo oddálit začátek jednání o brexitu.

"Důležité je, aby byla sestavena akceschopná vláda. Evropa a svět potřebují silnou Velkou Británii," komentoval výsledky britských předčasných voleb prezident Miloš Zeman. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) chce počkat na to, kdo sestaví vládu a s čím pak přijde na vyjednávání o opuštění EU. Věří tomu, že vytváření nového britského kabinetu nepotrvá dlouho.

Šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker během dnešní bezpečnostní konference v Praze uvedl, že komise je připravena zahájit jednání s Británií okamžitě. "Co se týká komise, my jsme byli připraveni zahájit jednání zítra ráno v půl desáté. Takže očekáváme návštěvu z Londýna," uvedl Juncker na tiskové konferenci. "Věřím, že se nedočkáme dalšího zdržení," dodal.

Další zdržení rozhovorů si nepřeje ani Sobotka. Podle českého premiéra by se nemělo mluvit o prodlužování dvouleté lhůty pro vyjednávání o britském odchodu z unie.

Sobotka také poukázal na to, že v britských volbách posílily strany, které nebyly spojeny s brexitem. "Sázka na to, že brexit a následně tvrdý brexit zajistí konzervativcům dlouhodobou převahu, nevyšla," uvedl Sobotka. Podle jeho názoru je faktickým vítězem britských voleb šéf labouristů Jeremy Corbyn. Posílení labouristů považuje Sobotka za inspiraci i pro svoji ČSSD. "Určitě to sociální demokracii vlilo optimismus do žil, protože ustrašenost není namístě," dodal premiér.

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) věří v rychlé sestavení většinové britské vlády navzdory ztrátám vládních konzervativců. Po vzniku vlády bude možno podle Zaorálka začít jednat o odchodu Británie z unie.

Mayové nevyšel odvážný krok s vypsáním předčasných voleb, uvedl šéf ODS Petr Fiala. Také on doufá v to, že se Britům podaří nalézt uspořádání, které zemi zajistí stabilitu a přispěje k hladkému vyjednávání o brexitu. Podle předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska výsledky britských voleb ukazují, že Británie stále nemá jasno, jak si vlastně brexit představuje.

Mayová předčasné parlamentní volby v Británii ohlásila v polovině dubna s cílem posílit si mandát pro vyjednávání o vstoupení země z EU. Její konzervativci sice předstihli labouristy, ale v Dolní sněmovně britského parlamentu ztratí většinu.

Výsledky britských voleb by mohly být pro českou ekonomiku příznivé, protože znamenají odmítnutí takzvaného tvrdého brexitu, shodli se analytici, které ČTK oslovila. Naproti tomu předseda Sdružení pro zahraniční investice Kamil Blaže je přesvědčen o tom, že výsledek voleb představuje pro české podnikatele negativní zprávu. "Je více než zřejmé, že vznikne nestabilní vládní koalice a v delším časovém období se dají v Británii očekávat vnitropolitické spory, které rovněž budou zdrojem nejistot," myslí si Blažek.