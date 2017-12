Litvínov - Po necelých sedmi letech se vrátil na česká kluziště útočník Radek Smoleňák. Jako nová posila královéhradeckého Mountfieldu odehrál v Litvínově první zápas v novém dresu a hned zaznamenal rozhodující branku utkání, navíc pouhých 35 vteřin před závěrečnou sirénou. Prožil tak debut jako hrom.

"Jsem rád, že jsme to dotáhli na tři body. Po osobní stránce jsem si lepší start nemohl přát, ale vím, že to nebylo z mé strany ideální," řekl po utkání sebekriticky jednatřicetiletý útočník.

Velký podíl na trefě bývalého reprezentačního kapitána měl kapitán Východočechů Jaroslav Bednář, jenž parádní přihrávkou branku připravil. "Přimotal jsem se k tomu jako slepý k houslím, pan Bednář si to vymyslel a já jsem se nechal trefit," pousmál se Smoleňák. "Hraje se mi s ním i s Džerinšem dobře, musím ale zlepšit timing, občas jsem se ztrácel. Jsem rád, že to mám za sebou. Uvidíme, co přinesou další zápasy," popsal rozhodující gól a zároveň vysekl poklonu svému kapitánovi a kamarádovi.

Důrazný útočník si během kariéry připsal sedm startů v NHL, zároveň procestoval Evropu, hrál ve Švédsku, Finsku i v Kontinentální lize, odkud také přišel do Hradce Králové ze Slovanu Bratislava. Ovšem od zisku bronzu na mistrovství světa hráčů do 18 let nedokázal nikdy nic vyhrát. I proto si zvolil právě ambiciózní východočeský klub.

"Mám jediný cíl - vyhrát poslední zápas v sezoně. Přišel jsem kvůli jediné věci, vše ostatní bude neúspěch můj a týmu. Věřím, že se to nestane. Když vidím sílu našeho týmu od brankáře až po čtvrtou formaci, tak si myslím, že máme dobře našlápnuto," dodal účastník MS v roce 2015 v Praze a Ostravě.

Hodnocení jeho výkonu nabídl i trenér Václav Sýkora. "Nastoupil po dlouhé době, měl velkou zápasovou pauzu. Jeho lajna s Bednářem a Džerinšem hrála takto poprvé. Potřebují čas, aby si sedli," připustil ostřílený kouč. "Pozitivní ale je, že dokázali utkání rozhodnout, což Radkovi pomůže. Byl ve správný čas na správném místě. V předbrankovém prostoru hraje přesně to, co od něho očekáváme, tam by měl uplatnit svou hru a svůj důraz," pochvaloval si Sýkora.