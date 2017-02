Pohled na Karlův most a Staré město v Praze v době smogové situace.

Praha - Meteorologové vyhlásili dnes časně ráno kvůli vysokým koncentracím polétavého prachu smogovou situaci v Praze a Středočeském kraji, po 06:00 rozšířili varování také pro Pardubický a Královéhradecký kraj. Současně upozornili, že v blízké době může být vyhlášen přísnější signál regulace, během něhož musejí některé podniky s prašnými provozy omezit výrobu. ČTK o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Už od středečního večera platí regulace na Ostravsku, Karvinsku a Frýdecko-Místecku.

Smogová situace a poté i regulace byla nejen v těchto krajích několik dní vyhlášena už v lednu.

Kvůli vysokým koncentracím polétavého prachu ve vzduchu by lidé měli omezit jízdu auty. Meteorologové také doporučují osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem zdržet se při pobytu venku zvýšené fyzické zátěže spojené s větší frekvencí dýchání.

Pražský magistrát dnes znovu vyzval řidiče z Prahy i ty, kteří do hlavního města dojíždějí, aby kvůli smogu nechali auta doma a využili veřejnou dopravu. Při minulém vyhlášení smogové situace a regulace radní zvažovali, že zavedou MHD zdarma. Mezitím ale meteorologové varování odvolali. Náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD) tehdy řekl, že pokud by se ovzduší opět zhoršilo, bude se tím podle něho městská rada znovu zabývat a MHD zdarma bude. Omezení pro automobily město nechystá. Na zavedení veřejné dopravy zdarma byl připraven i Středočeský kraj, pokud by toto opatření fungovalo i v Praze.

Smogová situace bývá vyhlašována, pokud alespoň na polovině meteorologických stanic překročí průměr koncentrace prachu za 12 hodin 100 mikrogramů na metr krychlový a pro příštích 24 hodin se neočekává pokles. Pokud se rozptylové podmínky zhorší ještě víc, je vyhlášena regulace.

V Moravskoslezském kraji jsou zhoršené rozptylové podmínky V Moravskoslezském kraji jsou zhoršené rozptylové podmínky. Imisní limit pro polétavý prach byl dnes odpoledne na některých měřicích stanicích i více než čtyřnásobně překonán. Například v Karviné bylo naměřeno 246 mikrogramů na metr krychlový. Imisní limit je 50 mikrogramů na metr krychlový. Proti ránu se ale hodnoty snížily na všech měřicích stanicích, také aktuální hodinové koncentrace odpoledne ukazovaly na zlepšení situace, když na většině míst regionu byla situace hodnocena jako dobrá nebo dokonce velmi dobrá. Ve středu večer meteorologové vyhlásili na Ostravsku, Karvinsku i Frýdecko-Místecku včetně Třinecka regulaci, která stále nebyla odvolána. Výrazné zlepšení stavu ale meteorologové neočekávají. Rozptylové podmínky budou dnes nadále mírně nepříznivé. Průměrné čtyřiadvacetihodinové koncentrace suspendovaných částic PM10 budou nadále většinou výrazně překračovat hodnotu stanoveného imisního limitu, uvedli meteorologové. Stav regulace meteorologové vyhlašují v případě, že alespoň na polovině stanic reprezentativních pro dané území překročí dvanáctihodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 hodnotu 150 mikrogramů na metr krychlový. A navíc nelze následující den očekávat zlepšení situace. Při regulaci některé průmyslové podniky musejí dodržovat regulační opatření včetně omezení výroby. Smog trápí kraj hlavně na podzim a v zimě. Ke znečištěnému ovzduší přispívá nejen průmysl, ale i doprava, topení v domácnostech i škodliviny ze sousedního Polska. V Moravskoslezském kraji je dlouhodobě nejhorší ovzduší v zemi. Stav znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji. Průměrná 24hodinová koncentrace polétavého prachu PM10 (v mikrogramech na metr krychlový): Měřicí stanice Středa 06:00 Středa 18:30 Čtvrtek 05:00 Čtvrtek 13:00 Český Těšín 68 126 248 236 Havířov 70 110 221 200 Karviná 88 162 285 246 Dolní Lutyně-Věřňovice 93 159 278 237 Ostrava-Fifejdy 58 105 190 163 Ostrava-Mariánské Hory 61 98 174 147 Ostrava-Přívoz 70 104 191 173 Ostrava-Radvanice 67 114 222 184 Ostrava-Zábřeh 51 83 166 152 Frýdek-Místek 65 83 138 131 Třinec-Kanada 62 107 215 209 Třinec-Kosmos 55 107 225 220 Opava 57 85 137 111 Studénka 50 64 116 110 Zdroj: ČHMÚ V Olomouckém kraji se opět zhoršilo ovzduší, hlavně v Přerově V Olomouckém kraji se opět zvýšily koncentrace polétavého prachu. Nejhorší situace je nyní v Přerově a v Bělotíně na Přerovsku, kde průměrné denní hodnoty překračují limit 50 mikrogramů na metr krychlový téměř dvojnásobně. Hůře se lidem dýchá také v Olomouci, i tam meteorologové označují současnou situaci za špatnou. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Ovzduší se zhoršilo i v dalších částech republiky, na řadě míst platí smogová situace. "Rozptylové podmínky v Olomouckém kraji jsou mírně nepříznivé. Čtyřiadvacetihodinové koncentrace se pohybují mezi 25 až 98 mikrogramech. Kromě Jesenicka se hodnoty všude pohybují nad 50 mikrogramy," řekl dnes ČTK Zbyněk Návrat z ostravského pracoviště ČHMÚ. Nejvyšší denní hodnota je v Bělotíně na Přerovsku, kde byly dnes kolem 07:00 naměřeny také nejvyšší hodinové koncentrace v kraji a to 115 mikrogramů. Ve 02:00 však aktuální koncentrace překračovaly limit až trojnásobně. Podobná situace je v Přerově, kde se čtyřiadvacetihodinové hodnoty pohybují na 93 mikrogramech a hodinové na 98 mikrogramech. Přes 100 mikrogramů překračují aktuální hodnoty také v olomoucké části Hejčín, průměrná denní hodnota se tam pohybuje na 86 mikrogramech. O něco lépe je na tom Prostějov, aktuální koncentrace se zde nyní pohybují na 82 mikrogramech a denní průměr na 71 mikrogramech. Zhoršené rozptylové podmínky trápily obyvatele Olomouckého kraje také od konce předminulého týdne a celý minulý týden. Smogovou situaci meteorologové v kraji odvolali v neděli. Ovzduší je zhoršené i na řadě dalších míst v republice. Meteorologové vyhlásili dnes časně ráno kvůli vysokým koncentracím polétavého prachu smogovou situaci v Praze a Středočeském kraji, po 06:00 rozšířili varování také pro Pardubický, Královéhradecký a Zlínský kraj. Už od středečního večera platí regulace na Ostravsku, Karvinsku a Frýdecko-Místecku. Smogová situace ve Zlínském kraji byla vyhlášena letos počtvrté Ve Zlínském kraji, kde byla ráno vyhlášena smogová situace, je nejvíc polétavého prachu v ovzduší ve Zlíně a ve Valašském Meziříčí. Jen mírně lépe jsou na tom Otrokovice a Uherské Hradiště. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Smogová situace je od počátku letošního roku v regionu vyhlášena již počtvrté. Naposledy trvala od úterka do pátku minulého týdne. Smogová situace bývá vyhlašována, pokud alespoň na polovině meteorologických stanic překročil průměr koncentrace prachu za 12 hodin 100 mikrogramů na metr krychlový a pro příštích 24 hodin se neočekává pokles. Limit je přitom 50 mikrogramů na metr krychlový. Ve Zlíně a ve Valašském Meziříčí denní koncentrace polétavého prachu v 7:00 dosahovaly dvojnásobku limitu. V Otrokovicích meteorologové naměřili 89,5 mikrogramu a v Uherském Hradišti 83,3 mikrogramu na metr krychlový. Nejméně polétavého prachu zjistili v Těšnovicích u Kroměříže s 76,2 mikrogramu na metr krychlový. Při zhoršení rozptylových podmínek by lidé měli snížit fyzickou námahu venku nebo pouze krátce větrat. Jelikož se na zvýšených hodnotách významně podílejí emise z automobilů, řidiči by měli zvážit nutnost každé jízdy a raději využívat hromadnou dopravu. Děti a nemocní či starší lidé by měli omezit pohyb venku, sportování nebo pobyt v zakouřených prostorách. Vhodné je posilovat imunitu přísunem vitaminů. Množství polétavého prachu ve středních Čechách klesá Hodinové hodnoty koncentrací polétavého prachu ve středních Čechách od rána klesají. Nejhorší je situace v Rožďalovicích na Nymbursku, kde měřící stanice hlásí hodnotu 86 mikrogramů na metr krychlový. Druhé nejvyšší hodnoty jsou hlášeny z Kladna, z měřící stanice Švermov 75 mikrogramů na metr krychlový, v centru města pak stanice hlásí 73 mikrogramů na metr krychlový. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Smogová situace platí ve Středočeském kraji od dnešního rána. Smogová situace byla ve Středočeském kraji letos již jednou vyhlášena, stav se zhoršil až na regulaci. Dnes se situace od rána lepší, nejlepší je na měřící stanici Příbram-Březová Hora, kde měřící stanice ukazuje hodnotu jen 16 mikrogramů na metr krychlový. Smogová situace je vyhlašována, když dvanáctihodinový průměr koncentrace polétavých částic PM10 v ovzduší překročí hranici 100 mikrogramů na metr krychlový a pro dalších 24 hodin se nepředpokládá pokles pod tento práh. Meteorologové při zhoršené smogové situaci nabádají lidi, aby zbytečně nejezdili auty a přednostně využívali veřejnou dopravu. Doporučují jim také zdržet se při pobytu venku zvýšené fyzické zátěže spojené s rychlejší frekvencí dýchání. Platí to zejména pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, seniory a malé děti. Vysoké množství škodlivin v ovzduší trápí i obyvatele dalších regionů.