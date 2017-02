Ostrava - Hodnoty průměrných denních koncentrací polétavého prachu v ovzduší v Moravskoslezském kraji klesly. Stále ale na všech měřicích stanicích zůstávají nadlimitní. Smogová situace přestala platit v Jihomoravském kraji i v brněnské aglomeraci. Ve Zlínském kraji meteorologové dnes ráno odvolali díky sníženým koncentracím polétavého prachu regulaci. Smogová situace, která byla vyhlášena v pátek, ale stále platí.

Jihomoravský kraj

V Jihomoravském kraji i v brněnské aglomeraci přestala platit smogová situace, uvedli dnes meteorologové. Smogovou situaci meteorologové vyhlásili v pondělí dopoledne nejprve pro brněnskou aglomeraci a odpoledne pro celý kraj.

Meteorologové vyhlašují smogovou situaci v době, když alespoň na polovině stanic překročí dvanáctihodinový průměr polétavého prachu hranici 100 mikrogramů na metr krychlový a ve 24hodinovém výhledu se neočekává pokles.

Město zvažovalo, že ve dnech smogové situace zavede MHD zdarma. Účelem mělo být přesvědčit lidi, aby použili MHD a nechali doma auta, aby se méně znečišťovalo ovzduší. Po debatě meteorologů s vedením města však magistrát od myšlenky ustoupil. Podle primátora Brna Petra Vokřála (ANO) totiž není znečištění primárně z dopravy.

Robert Skeřil z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ČTK řekl, že největší znečištění je z topení, které může více než z poloviny za smogovou situaci. Další příčinou je přesun znečištění z jiných krajů a zemí a poté je až doprava. Úbytek aut by tak ovzduší podle něj sice zlepšil, ale ne tak výrazně.

Smogová situace byla letos na jihu Moravy už podruhé. Nejprve platila několik dní ve druhé půli ledna. V tomto období meteorologové doporučují citlivějším lidem, seniorům a dětem, aby zbytečně nechodili ven. Doporučují také méně větrat a omezit sport venku.

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji i dnes trvá kvůli zhoršeným rozptylovým podmínkám smogová situace. V Hradci Králové hodnoty polétavého prachu (PM10) ráno téměř dvojnásobně překračovaly povolený čtyřiadvacetihodinový imisní limit 50 mikrogramů na metr krychlový. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Smogová situace v kraji trvá od pondělí.

Na měřicí stanici v Hradci Králové u Brněnské třídy dosáhly dnes ráno čtyřiadvacetihodinové hodnoty polétavého prachu 97 mikrogramů na metr krychlový. Hodinové koncentrace činily 89 mikrogramů na metr krychlový. Měřicí stanice v pětatřicetitisícovém Trutnově hlásila čtyřiadvacetihodinovou koncentraci 61 mikrogramů na metr krychlový.

Dnes by měly být rozptylové podmínky v kraji mírně nepříznivé. Přes den by mělo být jasno až polojasno, večer se od západu čeká přibývání oblačnosti. Teploty by se měly pohybovat od pěti do deseti stupňů Celsia.

Při zvýšených koncentracích prachu v ovzduší meteorologové doporučují zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starší lidi a malé děti.

Smogová situace v kraji platí letos již potřetí. Předtím byla vyhlášena 2. a 3. února a mezi 19. a 24. lednem.

Moravskoslezský kraj

Hodnoty průměrných denních koncentrací polétavého prachu v ovzduší v Moravskoslezském kraji klesly. Stále ale na všech měřicích stanicích zůstávají nadlimitní. Věřňovice na Karvinsku dnes ráno vykazovaly 283 mikrogramů na metr krychlový. Mezní hranice je přitom 50 mikrogramů na metr krychlový. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Smogová situace kvůli zhoršeným rozptylovým podmínkám i dnes trvá v Královéhradeckém kraji.

Na Ostravsku, Karvinsku a v části Frýdecko-Místecka stále platí regulace, během níž musí některé podniky například omezit výrobu nebo dodržovat další regulační opatření. Ve zbytku kraje je smogová situace. Lidé s chronickými dýchacími potížemi, starší lidé či děti by se tak venku měli zdržet zvýšené námahy. Lidé by také více měli využívat veřejnou dopravu místo automobilů.

"Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé, během dne místy až dobré. Průměrné čtyřiadvacetihodinové koncentrace prašného aerosolu se budou i nadále pohybovat většinou nad hodnotou stanoveného imisního limitu, místy i výrazněji," uvedli meteorologové.

Smog postihuje region hlavně na podzim a v zimě. Letos se se zhoršenou kvalitou ovzduší s krátkými přestávkami potýká prakticky od začátku roku.

Kvalitu ovzduší ovlivňuje nejen průmysl, ale i doprava a topení v domácnostech a podle odborníků také nečistoty, které do kraje míří ze sousedního Polska.

Stav znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji. Průměrná 24hodinová koncentrace polétavého prachu PM10 (v mikrogramech na metr krychlový):

Měřicí stanice Úterý 14. února 13:00 Středa 15. února 06:00 Středa 15. února 12:00 Čtvrtek 16. února 06:00 Český Těšín 221 173 115 83 Havířov 163 168 138 87 Karviná 163 197 175 123 Dolní Lutyně-Věřňovice 145 257 318 283 Ostrava-Fifejdy 151 159 161 109 Ostrava-Mariánské Hory 141 146 142 85 Ostrava-Přívoz 164 185 180 124 Ostrava-Radvanice 158 203 186 124 Ostrava-Zábřeh 154 144 143 98 Frýdek-Místek 171 153 120 70 Třinec-Kanada 242 152 90 80 Třinec-Kosmos 215 142 99 76 Opava 138 195 196 92 Studénka 126 138 143 107

Zdroj: ČHMÚ

Olomoucký kraj

Průměrné denní koncentrace polétavého prachu v ovzduší v Olomouckém kraji dnes ráno v porovnání se středou na některých místech mírně poklesly. Na všech měřicích stanicích kromě Jeseníku zůstávají ale nadlimitní, a to jak denní, tak i aktuální hodnoty. Vyplývá to z aktuálních dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V kraji tak nadále trvá smogová situace i signál regulace. Meteorologové očekávají výraznější zlepšení od pátku.

"Aktuální hodnoty koncentrací jsou v Olomouckém kraji různé, pohybují se od 50 mikrogramů na metr krychlový v Prostějově do 147 mikrogramů v Přerově. V kraji ještě moc nefouká, mělo by se to zlepšovat v průběhu dneška, ale nebude to na odhlášení smogové situace. V pátek bude v kraji přecházet studená fronta, hodnoty by se již měly dostat pod limit," řekl dnes ČTK Eduard Jarcovjak z ostravského pracoviště ČHMÚ.

Nejhorší situace je zatím stále v Přerově, kde se denní koncentrace pohybují kolem 170 mikrogramů, limit je přitom 50 mikrogramů na metr krychlový. Aktuální hodnoty se pohybují na 147 mikrogramech, v úterý večer byly přitom na rekordních 293 mikrogramech. Průměrné denní hodnoty jsou také téměř trojnásobně překročeny stále v Olomouci, aktuální hodnoty jsou zde na 137 mikrogramech, situace je zde oproti středě však již o něco lepší. V Bělotíně na Přerovsku jsou denní i aktuální hodnoty překročené téměř dvojnásobně, i tam hodnoty však již mírně poklesly.

Lépe by se mělo dýchat lidem v Prostějově, kde již situaci označují meteorologové za vyhovující. Průměrné denní hodnoty jsou sice překročeny zhruba dvojnásobně, podle hodinových hodnot vykazuje zdejší měřicí stanice 53 mikrogramů. Čistý vzduch již mají také obyvatelé Jeseníku, kde jsou aktuální i denní hodnoty hluboce pod limitem.

Smogová situace platí v Olomouckém kraji od pátku. V úterý večer meteorologové kvůli smogu vyhlásili v regionu signál regulace, při němž musí podniky s prašnými provozy omezit výrobu. V Přerově kvůli velkému množství prachu v ovzduší začala od úterního rána opět jezdit MHD zdarma. Radnice o tom informovala své obyvatele prostřednictvím textových zpráv, ale i obecním rozhlasem. Zdarma jezdily autobusy po městě kvůli zhoršenému ovzduší také na konci ledna. Město podle smlouvy doplatí za každý den jízdy zdarma dopravci 10.000 korun.

Středočeský kraj

Ve Středočeském kraji i ve čtvrtek platí smogová situace, která byla vyhlášena ve středu dopoledne. Povolený čtyřiadvacetihodinový imisní limit 50 mikrogramů na metr krychlový je v kraji překročený na všech stanicích. Nejhorší situace je v Kladně, kde čtyřiadvacetihodinový průměr koncentrace polétavého prachu činí 154 mikrogramů na metr krychlový, limit je tady překročen třikrát. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Nejhorší situace v poslední hodině je hlášená v Rožďalovicích na Nymbursku. Hodinové hodnoty polétavého prachu tady limit překračují téměř třikrát. Meteorologové ovzduší v místě hodnotí druhým nejhorším indexem, situaci označují jako špatnou.

Smogová situace se vyhlašuje, pokud aspoň na polovině meteorologických stanic ve Středočeském kraji překročil dvanáctihodinový průměr koncentrací hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový a ve výhledu na 24 hodin se nepředpokládá pokles. Navíc podle ČHMÚ stále hrozí brzké vyhlášení takzvané regulace, při níž musejí některé podniky kvůli znečištění ovzduší omezit výrobu.

Kvůli vysokým koncentracím polétavého prachu ve vzduchu by lidé měli omezit jízdu auty a přednostně využívat veřejnou dopravu. Meteorologové doporučují zdržet se při pobytu venku zvýšené fyzické zátěže spojené s větší frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starší lidi a malé děti.

Ve Středočeském kraji byla letos smogová situace vyhlášena již potřetí. Na konci ledna byl v platnosti také signál regulace.

Zlínský kraj

Meteorologové dnes ráno odvolali ve Zlínském kraji díky sníženým koncentracím polétavého prachu regulaci. Smogová situace, která byla vyhlášena v pátek, ale stále platí. Limit 50 mikrogramů na metr krychlový hodinové koncentrace nyní překonávají více než dvojnásobně na stanicích v Uherském Hradišti, Zlíně a Těšnovicích u Kroměříže.

Denní koncentrace polétavého prachu byly v tomto týdnu v regionu překonány až čtyřnásobně. Smogová situace je ve Zlínském kraji letos vyhlášena již popáté, což je vzhledem k předchozím letům netypicky často. Stav ovzduší se v noci na dnešek zlepšil jen mírně. Aktuální hodinové koncentrace i na stanicích ve Valašském Meziříčí a Otrokovicích překračují limit.

Meteorologové označují situaci v Uherském Hradišti, Zlíně a Těšnovicích za špatnou, v Otrokovicích za vyhovující a ve Valašském Meziříčí jako uspokojivou. Co se denních koncentrací prachu týče, nejhůře jsou na tom Otrokovice, kde v 8:00 platila hodnota 147,9 mikrogramu na metr krychlový. Od středečního dopoledne se ale koncentrace prachu snižují.

V Těšnovicích bylo k 8:00 naměřeno 77,3 mikrogramu a ve Valašském Meziříčí 73,5 mikrogramu na metr krychlový. Údaje o denních koncentracích polétavého prachu ze stanic ve Zlíně a v Uherském Hradišti nejsou momentálně na webu Českého hydrometeorologického ústavu k dispozici.

Meteorologové vyhlašují smogovou situaci, pokud alespoň na polovině stanic překročil dvanáctihodinový průměr koncentrací hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový a ve výhledu na 24 hodin není předpokládán jeho pokles. Regulace se vyhlašuje, pokud průměr koncentrací překračuje 150 mikrogramů na metr krychlový. Při regulaci podniky v jiných regionech omezují výrobu, ve Zlínském kraji však kromě tepláren velký znečišťovatel ovzduší není.

Při zhoršení rozptylových podmínek by lidé měli omezit pobyt venku a vyhnout se fyzické námaze. Doporučení platí zejména osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem. Jelikož se na zvýšených hodnotách významně podílejí emise z automobilů, motoristé by měli zvážit nutnost každé jízdy a využívat veřejnou dopravu.