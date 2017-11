Praha - Poprvé od olympijských her v Soči v roce 2014 se objevil v české hokejové reprezentaci obránce Ladislav Šmíd z Liberce. Po vleklých problémech s krkem návrat vůbec nečekal, kvůli zdravotním problémům musel vynechat celou minulou sezonu a po ní zvolil návrat ze zámoří domů. Šance bojovat opět o účast pod pěti kruhy v Pchjongčchangu bere jako obrovskou výzvu.

Když mu trenér Josef Jandač zavolal, byl zaskočený. "Zrovna jsem řídil v autě. Byl jsem z toho úplně mimo. Vůbec jsme si nepředstavoval, že bych mohl tento rok nakouknout do reprezentace. A ještě k tomu v olympijském roce. Byl jsem hrozně rád. Rok a půl jsme nehrál hokej a dával jsem se tak nějak zdravotně do kupy," řekl Šmíd novinářům.

Problémy s krkem mu zabránily v pokračování v NHL. V extralize se i díky méně náročnému programu než v zámoří cítí dobře. "Rok a půl jsme nehrál soutěžní utkání. Tělo si zvyká, je trošku bolavé. Ale zase to není takové, že hrajeme čtyři pět zápasů v týdnu, jako to bylo v Kanadě. Hokej je trošku jinačí, není to tak kontaktní. Víc si tady na širším hřišti sice zabruslím, ale docela to jde," popsal Šmíd.

V sezonách 2014/15 a 2015/16 sehrál v zámoří dohromady jen 54 utkání. "Párkrát jsem asi uspěchal návrat. Pak to vyústilo v další operaci a v to, že jsem nemohl celou jednu sezonu hrát. Po zelené od doktorů jsem se rozhodl vrátit domů a užít si hokej v Liberci. Ani jsem nečekal, že bych se vůbec ještě někdy mohl vrátit do nároďáku. Ale nemám co ztratit. Buď mi to půjde, nebo ne," prohlásil Šmíd.

Při návratu neměl přehnané ambice, i když i do NHL si nechává otevřená vrátka. "Myslel jsem si, že to tady nějak doklepu v Čechách a nikdo si na mě nevzpomene. Asi ale zájem je a já ho určitě mám taky. Reprezentovat svoji zemi je nejvíc, co můžete ve sportu dokázat. Olympiáda je ohromné lákadlo. Zahrál jsem si tam v roce 2014, je to nejvíc. Jsou tam různá odvětví sportu a být tam se všemi těmi sportovci pospolu je super," řekl Šmíd.

Jednatřicetiletý účastník světových šampionátů z let 2007 a 2013, který má na kontě v NHL 583 zápasů, se dnes hlásil na srazu. Ale před turnajem Karjala stihne ještě s Libercem odvetu osmifinále Ligy mistrů v Göteborgu proti Frölundě. "Poletím s Libercem a pak se přesunu za nároďákem. Bude to tak dvě a půl hodiny," řekl Šmíd.

Český tým hraje pak ve středu v Örebro se Švédskem. "Dám si zápasy 'back to back'. Hráli jsme teď v pátek a neděli, budu hrát v úterý a ve středu. Jsem na to sám zvědavý. Je to výzva a těším se. Pro mě, když jsme dlouho nehrál, tak je rozhodně zápas lepší než trénink. Mám natrénováno až až," prohlásil Šmíd, který při zranění pomáhal v Calgary s hráčským rozvojem.

"Ta práce mě hodně bavila a docela i naplňovala. Je s tím sice hodně cestování, ale na to bych si taky zvykl. Teď jsem teda rád, že jsem konečně doma a nemusím nikam lítat. Ale výhledově za šest sedm osm let bych se tam rád vrátil," uvedl Šmíd.

Vedení Calgary s ním i lehce probíralo příchod české hvězdy Jaromíra Jágra. "Ale bylo to jen tak okrajově. Je to určitě pro Calgary super. On je obrovská legenda. Klobouk dolů, že ještě v tom věku dokáže být konkurenceschopný těm klukům v NHL," řekl Šmíd na adresu pětačtyřicetileté legendy, s kterou se u Flames minul.

"Je to obrovský přínos pro ty kluky, jako je Monahan a Gaudreau. Určitě se o něj můžou hodně naučit. Každý ví, že v NHL jde teď mládí kupředu. Myslím ale, že v Calgary už dost mladých hráčů mají, takže nějaká zkušenost do kabiny a na led je taky potřeba. Jágr je v celém hokejové světě obrovský pojem," doplnil Šmíd.

V Kanadě má Šmíd v současné době manželku s dětmi a hodně se mu stýská. "Létají tam a zpátky. Tráví víc času v Kanadě, děti tam chodí do školky. Děti mi chybí neskutečně. Zvykly si na mě, byl jsem s nimi rok doma. Ale takový je hokejový život. Můžu manželce jen poděkovat, že to zvládá. Těším se, až v prosinci přijedou," dodal Šmíd.