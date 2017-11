Örebro (Švédsko) - Obránce Ladislav Šmíd pomohl v úterý večer Liberci k překvapivému postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů přes Frölundu. Místo oslav ale sedl v Göteborgu do taxíku a vyrazil na takřka třísetkilometrovou cestu do Örebra, aby se opět co nejrychleji připojil ke spoluhráčům v hokejové reprezentaci, kteří dnes soubojem se Švédy otevřou turnaj Karjala.

Liberec o účast jednatřicetiletého zadáka s bohatými zkušenostmi z NHL hodně stál. Nic na tom neměnily ani mizivé vyhlídky na postup po domácí porážce 2:3. Vedení Bílých Tygrů dokonce pro Šmída zařídilo - a také zaplatilo - na cestu do Örebra taxi.

"Ten účet nebyl nejlevnější," pousmál se Šmíd. Myslím, že to bylo 4500 švédských korun (cca 12 tisíc korun). A to nevím, kudy ten frajer se mnou jezdil, protože zabloudil. Bylo čtvrt na tři a říká mi: 'Hele, jsme tady', já mu říkám, že to jako hotel Scandic nevypadá. Otevřel Google a zjistil, že je to ještě další půlhodinu, byli jsme někde jinde," popsal Šmíd.

Nakonec dorazil na místo určení až před třetí hodinou v noci. "Kluci asi slaví, protože dostali tři dny volno, já místo toho sedl do auta a po třech hodinách jsem konečně dorazil do Örebra," konstatoval Šmíd, který proto získal svolení vynechat dnešní trénink a do haly Behrn Arena dorazil až krátce po jeho skončení. "Dostal jsem příděl extra spánku navíc, tak to snad pomůže," věřil Šmíd.

Přesto všechno ho těšilo, že o zápas nepřišel a celou anabázi podstoupil. "Zase mi to dodá kus sebevědomí a energie do tohoto turnaje. Jsem moc rád, že jsme porazili tak kvalitní tým, protože tam mají top hráče, včetně mladého beka Dahlina. Myslím, že na sebe můžeme být všichni v klubu hrdí," prohlásil Šmíd.

Objektivně však připustil, že vše mohlo být po pár minutách úterního duelu zcela jinak. "Byl to docela těžký zápas. V prvních minutách na nás vlítli, a kdyby nás nepodržel brankář Jaro Janus, mohlo to být 5:0 a my mohli jet domů," ohlédl se Šmíd za divokým utkáním.

"Ale pak se hra pomalu vyrovnávala, pořád se to přelévalo a většinu zápasu vedli oni, ale my jsme dokázali vždy sebrat síly, nějaký gól dát a držet se na jednogólový odstup. A nakonec se nám to povedlo i otočit a dovést zápas do prodloužení, v němž dal krásný gól Michal Bulíř," dodal.

Liberec zápas v základní hrací době vyhrál díky trefě Martina Bakoše v čase 59:10 těsně 5:4, čímž dovedl sérii k pokračování. Prodloužení pak už po 61 vteřinách ukončil Bulíř.

"Super pocit, že se nám podařilo dotáhnout zápas takhle v prodloužení do vítězného konce. Diváci tam byli jako opaření. A myslím, že ani v Čechách tohle nikdo nečekal, že ještě postoupíme. I když se Frölundě teď v lize tak úplně nedaří, v Lize mistrů hrají dobře," poukázal Šmíd patnáctizápasovou vítěznou sérii Indians na mezinárodní scéně.

Sám navíc přispěl k velkému obratu důležitým gólem, jímž ve 44. minutě vyrovnal na 2:2. "Bylo to se štěstíčkem, ale jsem rád, že to tam padlo a nakoplo nás to," podotkl Šmíd.

Náročnost posledních hodin nic nemění na předchozí domluvě s reprezentačním koučem Josefem Jandačem a jeho zařazení do sestavy proti domácímu výběru. "Není to jednoduché, ale cítím se docela dobře a na zápas budu připravený. Jdu určitě do toho, jak jsme se domluvili. Teď jsme se o tom ještě s trenérem bavili," řekl Šmíd.