Praha - Hudbu šesti století od Jacoba Handla a Monteverdiho až po úplné novinky současné vážné hudby nabídne 59. ročník festivalu Smetanova Litomyšl. Za čtyři dny se do Litomyšle začnou sjíždět špičky domácí operní scény i zahraniční hosté. Úvodní koncert České filharmonie bude věnován památce jejího nedávno zesnulého šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka, řekl dnes novinářům prezident festivalu Pavel Kysilka.

Na světoznámého dirigenta se bude ale vzpomínat pravděpodobně nejen při zahajovacím koncertu. "Jako poslední skladbu (na festivalu) dirigoval Dvořákovo Requiem. Myslíme na to, co bude. Měli jsme četné společné plány, které jeho odchodem nepadají, jen je musíme modifikovat," uvedl dramaturg festivalu Vojtěch Stříteský.

Řekl, že festival uvede v české premiéře kompletní operu Georga Friedricha Händela Aci, Galatea e Poliferno. Odehraje se na rokokovém zámečku Nové Hrady u Litomyšle. "Novohradské prostředí připomíná malá italská divadla 18. století. Pátrali jsme v rané Händelově tvorbě a náhodou mě napadl Aci, Galatea e Poliferno," řekl dirigent Jakub Kydlíček. Doplnil, že příběh o Acisovi a Galatei skladatel zpracoval několikrát. "Jsou asi tři verze, ty pozdější se často uvádějí, ale společného s tím, co budeme hrát, to má jen ten název, je to zcela jiná hudba. Je to italská serenáda z jeho raného období," vysvětlil.

Program nabídne od 16. června do 6. července klasiku, operu, jazz i cikánskou hudbu. Vystoupí téměř kompletní tuzemská interpretační špička včetně Adama Plachetky, Dagmar Peckové nebo Iva Kahánka. Ze zahraničních umělců se představí například violoncellista Julian Steckel, sopranistka Valentina Nafornitsaová nebo tenorista Pak Sung-kju.

Kysilka uvedl, že festivalu se daří po umělecké i finanční stránce a už nyní plánuje program pro příští, pro Českou republiku jubilejní rok, ale i na rok 2024, na který připadá sté výročí narození Bedřicha Smetany. Letos bude jeho tvorba kromě Prodané nevěsty zastoupena i novou inscenací Tajemství.

Letošní ročník má podle pořadatelů k dnešku z 27.000 k dispozici kolem 2000 vstupenek. Loňský ročník navštívilo 26.148 lidí a výnos ze vstupného dosáhl zatím rekordní částky 14,3 milionu korun. Festival tak skončil s přebytkem dva miliony korun.