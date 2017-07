Praha - Česká národní banka navrhla změny ve směnárenském zákoně, které by měly ochránit zejména zahraniční turisty. Nově by byla možná zpětná výměna peněz do dvou hodin od původní transakce a směnárny by měly povinnost mít jen jeden kurzovní lístek. Dosud mohou směnárníci nabízet výhodnější kurzy pro větší výměny peněz. Vyplývá to z rozhovoru se členem bankovní rady ČNB Tomášem Nidetzkým, který centrální banka zveřejnila na svém webu.

Své návrhy ČNB předložila ministerstvu financí. "Musím říct, že zde panuje shoda, protože si uvědomujeme, že by tyto změny přispěly k lepšímu fungování v oblasti směnáren. Takže v současné době to má ministerstvo financí na stole a připravuje zákon do legislativního procesu," řekl Nidetzký. Stížností na české směnárny jsou podle něj desítky ročně, většinou od zahraničních klientů, nemuseli si ale stěžovat všichni nespokojení zákazníci.

Možnost směnit peníze zpět by měli lidé, kteří později zjistili, že původní transakce byla nevýhodná. "Tak se můžou do dvou hodin vrátit do směnárny a požádat ji o zpětnou směnu a dostat tak své peníze zpátky. A poté mohou směnu provést někde jinde," popsal centrální bankéř. Povinnost mít jen jeden kurzovní lístek má omezit nabídky rozdílných kurzů podle objemu transakce a předejít nekalým praktikám. Podle Nidetzkého se v praxi stává, že ve směnárnách visí kurzovní lístek, který je označený tak, že toto není kurzovní lístek.

Nidetzký očekává, že novela by zlepšila situaci na trhu. "Zejména ta zpětná směna je myslím velmi silným nástrojem, který by směnárníky měl odradit. Nedělejme si ale iluze, že to ti směnárníci nebudou zkoušet dál," řekl. Důležité je podle něj to, aby byli cizinci na výměnu peněz připraveni. "Je to nepozornost klientů. Opakuji, že sebelepší legislativa a regulace nikde plně nezamezí tomu, aby byli klienti tímto způsobem poškozováni," dodal.

Nová pravidla pro obor zavedl zákon o směnárenské činnosti, který byl schválen před čtyřmi lety. Směnárníci podle něj musejí dát zákazníkovi doklad o směně peněz, údaje na kurzovním lístku se musejí uvádět v přiměřené velikosti daným a srozumitelným způsobem a směnárny nesmějí vyměňovat peníze za méně výhodných podmínek pro klienta, než je uvedeno v informaci o kurzech a poplatcích na kurzovním lístku. Zákon také stanovil, kdo může provozovat směnárenskou činnost a jaké povinnosti musí splnit, aby získal povolení.