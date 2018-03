Praha - Slyšení ředitele Generálního ředitele inspekce bezpečnostních sborů Michala Murína před sněmovním bezpečnostním výborem se uskuteční za zavřenými dveřmi. Na začátku jednání to odsouhlasilo 14 z 18 přítomných poslanců. Murín požádal o slyšení před výborem minulý týden. Poslancům chce předat informace, které se týkají kritiky jeho osoby ze strany premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO).

GIBS v minulém týdnu uvedla, že Babiš v únoru dvakrát při osobním setkání vyzval Murína, aby se vzdal funkce. Prý mu slíbil, že když to udělá, tak se jeho odchod obejde bez skandálu. Murín rezignaci odmítá a chce dál pokračovat ve své práci. V minulém týdnu Babiš začal ředitele inspekce kritizovat veřejně. Uvedl například, že v něj nemá důvěru. Prohlásil také, že jeho odvolání zatím nenavrhoval.

Murín na dnešní jednání dorazil s velkým časovým předstihem a s novináři nehovořil. Předseda výboru Radek Koten (SPD) v úvodu připomněl, že o slyšení ho Murín požádal dopisem, čemuž po poradě s dalšími členy vyhověl. Běžné jednání výboru, na které přijde premiér v demisi Andrej Babiš (ANO), se uskuteční příští čtvrtek. Babiš poskytl členům výboru materiály z úřadu vlády, které si budou moci prostudovat právě do čtvrtka, dodal Koten.

Babiš od minulého týdne tvrdí, že má k dispozici "závažné" dokumenty z olomouckého vrchního státního zastupitelství, z nichž mají vyplývat pochybení Murína. Premiér také odkazuje na případ Bereta, který se týká úniků informací z vyšetřování, v němž Murín v loňském roce vypovídal jako svědek.

Murín vede GIBS od prosince 2015, kdy ve funkci vystřídal Ivana Bílka. Konflikt mezi Babišem a Murínem rozjitřil politickou scénu. Premiér čelil interpelacím na toto téma. V pátek se kvůli personálním změnám, které provádí Babišova vláda, sejde mimořádně Sněmovna. Schůzi vyvolala opozice.

Babiš chce, aby státní zástupci promluvili o vztahu ke GIBS

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce, aby státní zástupci promluvili na jednání sněmovního bezpečnostního výboru, který se má za týden zabývat jeho sporem s ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michalem Murínem. Před dnešní schůzkou předsednictva Bezpečnostní rady státu novinářům řekl, že dnes plánuje se žalobci projednat jejich stanovisko ke spolupráci s GIBS. Babiš minulý týden oznámil, že k Murínovi nemá důvěru. Inspekce předtím informovala, že premiér na šéfa GIBS vyvíjí nátlak, aby odstoupil. Před výborem dnes vystoupí Murín.

Premiér v demisi před schůzkou poukázal na dlouhodobou kritiku inspekce ze strany státních zástupců včetně nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. "Podle mého názoru se jedná o pochybení, která jsou dlouhodobějšího charakteru a která se opakují. Já bych je vyhodnotil jako systémové problémy," řekl šéf žalobců dnešním Lidovým novinám (LN).

"Chci se zeptat na velice závažný dokument, který přišel z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, který se tu ztratil a náhodou ho našla sekretářka ve svém počítači," uvedl Babiš. Jeho předchůdce Bohuslav Sobotka (ČSSD) podle něj věc neřešil. Poukázal také na případ Beretta, který se týká úniků informací z vyšetřování a figuruje v něm například pražská státní zástupkyně Dagmar Máchová nebo bývalí policisté. Murín v kauze loni vypovídal jako svědek. Případ řeší pražské vrchní státní zastupitelství. "Oni na základě kauzy Beretta už moc s GIBS nespolupracují," uvedl.

Součástí nátlaku, jak o něm mluví Murín, je podle GIBS i kontrola, kterou spustilo na inspekci ministerstvo financí. Babiš připustil, že podnět k ní dal on. Uvedl, že za minulé vlády ho koaliční partneři z ČSSD a KDU-ČSL přehlasovali v otázce navýšení financí pro GIBS kvůli náboru dalších lidí. "Dostal peníze navíc pro další příslušníky, a část těch peněz použil na nestandardní výši odměn, která byla 30 milionů, normálně to bylo 13 milionů. GIBS nikdy nebyl kontrolován, tak jsem požádal ministerstvo financí o interní kontrolu," konstatoval.

"Podle mých informací ta firma, teda instituce, nefunguje dobře," poznamenal premiér. Dodal, že Murín je mediálně zdatný a najímal si za 27.000 měsíčně čistého mediálního poradce a další poradce.

Zákonodárci by podle Pavla Zemana měli zvážit, zda by inspekce neměla být v budoucnu odpovědná nikoliv jako dosud premiérovi, ale jinému orgánu. Zmínil, že by mohl vzniknout například odbor na úřadu vlády či zmocněnec vlády, který by činnost GIBS monitoroval a premiérovi pak podával zprávy. Další možnost je "zavěsit" inspekci na jinou instituci, například státní zastupitelství, protože stojí mimo politiku, uvedl v LN Zeman.

Konflikt mezi Babišem a Murínem rozjitřil politickou scénu. Premiér minulý týden čelil interpelacím na toto téma. V pátek se kvůli personálním změnám, které provádí Babišova vláda bez důvěry, sejde mimořádně Sněmovna. Schůzi vyvolala opozice.