Praha - Novela služebního zákona, kterou dnes bude projednávat vláda v demisi, by měla otevřít státní službu odborníkům zvenčí, změnit systém hodnocení úředníků nebo snížit počet oborů na ministerstvech, aby úředníci mohli odbornou agendu vykonávat i na jiném úřadu. Novinářům to při příchodu na jednání vlády řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO). Zároveň odmítla, že by novela měla umožnit čistky na úřadech, jak o tom mluví opozice.

"Chceme rozvolnit výběrová řízení ve druhém kole, abychom do státní správy mohli přijímat i opravdu odborníky z praxe," řekla Dostálová. Nyní má stát problém s nabíráním právníků nebo odborníků na informační technologie, uvedla.

Hodnocení úředníků by podle ní mělo být pětistupňové místo dosavadního čtyřstupňového. Ministerstva by také nemusela hodnocení provádět jednou ročně, ale mohla by se rozhodnout pro méně časté, nebo naopak častější hodnocení. V souvislosti s tím by také měl být umožněn kariérní postup úředníků. "Pokud máte vynikající úředníky a mají za sebou dvakrát vynikající hodnocení, tak ty lidi musíte nějak motivovat a mohou postoupit o jeden platový stupeň," řekla Dostálová.

"Chceme snižovat počty oborů služby. Dnes jich máme 79. A když například u mě náměstkyně dělá Evropu, tak proč by tu samou Evropu nemohla dělat na úřadu vlády," uvedla také ministryně. Zároveň by ale podle ní při přechodu z jednoho ministerstva na jiné měli úředníci projít výběrovým řízením.

Dostálová rovněž odmítla, že by vláda chtěla převést řízení státní služby pod premiéra nebo chtěla zrušit systém politických a odborných náměstků a usnadnit odvolávání těch odborných. Tyto informace podle Dostálové vycházejí z původního návrhu zákona, který stále je v knihovně připravované legislativy, nyní projednávaná verze se ale od něj výrazně liší.

Ministři dnes při příchodu na jednání vlády uváděli, že by uvítali jednodušší zásahy do chodu ministerstev. "Nemyslím, že by se měli všichni náměstci vyměňovat. Na druhou stranu, jestli přijde ministr na ministerstvo a nemůže si vyměnit v podstatě ani sekretářku, takhle to nejde řídit," řekl ministr zemědělství Jiří Milek (za ANO). "Nelze fungovat pouze s lidmi, kteří tam jsou, pokud ministr považuje někoho za ne úplně schopného," připojila se ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO).

Záměr na úpravu služebního zákona kritizuje opozice, mluví v té souvislosti o čistkách na ministerstvech. Zákon, který platí od ledna 2015, měl pomoct odpolitizovat státní službu, minulá vláda ho přijala i kvůli požadavkům Evropské unie. Loni ho novelizovala.

Novelu kritizovala také organizace Rekonstrukce státu. Podle ní vládní návrh upravuje služební hodnocení tak, že by mohlo být zneužíváno k výpovědím pro nepohodlné úředníky. "Doporučujeme vládě, aby se změnami služebního zákona vyčkala až na závěry vyplývající z vyhodnocení návrhu Evropskou komisí," řekl Josef Karlický z Rekonstrukce státu. Dostálová uvedla, že komise je s vládou v souladu ohledně záměru zákona, konečné hodnocení ale vydá až poté, co kabinet novelu schválí.