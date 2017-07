Ostrava - Slůně, které se v sobotu narodilo v ostravské zoologické zahradě samici Vishesh, je sameček. Mládě už začalo sát mateřské mléko a samice o něj i nadále bez problémů pečuje, řekla dnes ČTK mluvčí zahrady Šárka Nováková.

Právě skutečnost, že se mládě přisálo a pije mateřské mléko, je velmi důležitá. Sloní sameček je totiž už třetím mládětem slonice Vishesh, ale u předchozích dvou mláďat se vždy vyskytly problémy. Svého prvního potomka přivedla slonice na svět v březnu 2011, šlo o vůbec první slůně narozené v Česku. Vishesh ale byla nezkušená, vůči mláděti byla agresivní a nechtěla o něj pečovat. Sameček nakonec v květnu uhynul na celkovou sepsi a selhání oběhového systému.

V únoru 2014 pak Vishesh porodila samičku, později pojmenovanou Sumitra. Mládě se ale nedokázalo přisát a i přes veškerou snahu ošetřovatelů nepilo mateřské mléko. To je přitom pro sloní mláďata velmi důležité. Podle dostupných informací totiž dosud nebyl zaznamenán případ, kdy by se slůně, které v dostatečném množství nepilo mateřské mléko, dožilo dospělosti.

Přestože samička dobře prospívala a Vishesh o ni pečovala, náhle uhynula ve věku necelých dvou let počátkem loňského roku. Příčinou úmrtí sloní samice byl tehdy herpes virus, který je jednou z nejnebezpečnějších nemocí. Je způsoben komplexem herpes virů a neexistuje na něj žádná funkční vakcína. Pro slony indické a v menší míře i slony africké je často smrtelný. Nemocí trpí hlavně mladá zvířata do sedmi let nebo sloni oslabení stresem či jinou nemocí. Nejvíce onemocnění postihuje právě zvířata, která se nedostala k mateřskému mléku a musela být odchována pomocí umělé výživy. Ohrožuje i další slůňata, a to v době, kdy přestanou přijímat mateřské mléko.

Mládě přišlo na svět po zhruba osmihodinovém porodu okolo sobotních 11:00. Samice byla březí 662 dnů a porod byl bez komplikací, mládě se záhy postavilo na nohy.

Sameček je čtvrtým slůnětem narozeným v ostravské zahradě, odchovat se dosud podařilo jen samičku Rashmi, kterou v roce 2011 přivedla na svět slonice Johti. Sloni jsou pro návštěvníky ostravské zoo atraktivními zvířaty, na prohlídku sloního pavilonu si však budou muset počkat. Kvůli maximálnímu klidu pro samici i mládě zůstane pavilon uzavřen, o dalším postupu by ošetřovatelé mohli rozhodnout v příštím týdnu.