Vídeň - Plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová vyhrály na mistrovství světa ve Vídni i druhý zápas, když porazily Paraguayky Eriku Bobadillaovou a Gabrielu Filippovou 21:11, 21:17. Už dnes mohou mít nasazené šestky jistý postup do play off, čímž by napodobily Michalu Kvapilovou s Kristýnou Hoidarovou Kolocovou.

Po jednoznačném prvním setu, který Češky vyhrály o deset bodů, byla druhá sada vyrovnanější. Od stavu 18:17 ale loňské mistryně Evropy získaly tři body za sebou a po 32 minutách proměnily hned první mečbol.

Na závěr skupiny F čeká Slukovou s Hermannovou v pondělí finský pár Taru Lahtiová a Riikka Lehtonenová. Přímý postup do play off si zajistí první dva celky ze skupin a nejlepší čtyři týmy ze třetích míst.

MS v plážovém volejbalu ve Vídni:

--------

Ženy:

Skupina F:

Hermannová, Nausch Sluková (6-ČR) - Filippová, Bobadillaová (30-Parag.) 2:0 (11, 17).

19:00 Lehtonenová, Lahtiová (19-Fin.) - Alfarová, Copeová (43-Kost.).