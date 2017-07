Poreč (Chorvatsko) - Beachvolejbalistky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová vybojovaly na majoru v Poreči stříbro a zkompletovaly společnou medailovou sbírku ze Světového okruhu. Ve finále podlehly Kanaďankám Sarah Pavanové a Melisse Humanaové-Paredesové po maratonském prvním setu 34:32, 12:21 a 6:15.

Úřadující vicemistryně Evropy našly na porečském písku přemožitelky po šesti zápasech a na turnaji kategorie major zaznamenaly největší úspěch. Letos už získaly bronz na turnaji v Riu de Janeiro, před téměř dvěma lety na začátku společné kariéry vyhrály turnaj open v turecké Antalyi.

"Je to rychlý progres, stát se z kvalifikačního týmu z února 2016 týmem elitní světové pětky je možné jen s dvěma hráčkami jako jsou tyto - extrémně odvážné zkoušet taktické věci pod tlakem a ve velkých zápasech," uvedl pro ČTK trenér Simon Nausch.

České olympioničky z Ria ve finále proti Kanaďankám odvrátily pět setbolů, aby svůj desátý využily a zakončily po více než půl hodině úvodní set. Pak už neměly síly čelit téměř dvoumetrové Pavanové s mladou obranářkou Peredesovou. Prohrály s nimi letos i potřetí.

O pár hodin dříve v semifinále sehrály se švýcarskou dvojicí Nina Betschartová, Tanja Hüberliová třísetovou bitvu. Zvítězily po téměř hodině 22:20, 12:21 a 15:10. "Je to skoro jako hrát doma. Díky, že jsme to společně dotáhli do finále," řekla Sluková po semifinále v rozhovoru na kurtu v češtině fanouškům. Stříbrem v Poreči dodatečně oslavila středeční 29. narozeniny.

Skvělou formu se pokusí české volejbalistky, jímž před turnajem v Chorvatsku patřilo čtvrté místo ve světovém žebříčku, potvrdit za měsíc na mistrovství světa ve Vídni.