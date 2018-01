Haag (Nizozemsko) - Beachvolejbalistky Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou nezískaly medaili ze Světového okruhu v Haagu. V posledním zápase úvodního turnaje sezony, který se hrál netradičně v hale, nestačily na skvěle hrající Ninu Betschartovou a Tanju Hüberliovou ze Švýcarska a zápas o třetí místo prohrály 18:21 a 10:21.

"Některé herní věci předčily naše očekávání, některé odpovídaly lednové formě. Vždycky je ale potřeba někde začít a tohle je dobrý stavební kámen sezony 2018," napsaly ČTK Nausch Sluková s Hermannovou.

České olympioničky toužily po čtvrté společné medaili ze Světového okruhu, ale zejména dvaadvacetiletá Betschartová jim to nedovolila. V poli ubránila takřka každý útok a následně na síti výměnu vždy proměnila v bod.

Sluková s Hermannovou ještě stáhly náskok Švýcarek na 17:18, ale první set už nezachránily. Pak se trápily na přihrávce, rychle ztrácely 0:4 a rozjetá Betschartová, dvojnásobná mistryně světa do 21 let, žádné drama nepřipustila. "Soupeřky nás masakrovaly hodně silným servisem a na co sáhly, to jim spadlo na lajny. Využily podmínek, hrály lépe a vyhrály zaslouženě," řekla Nausch Sluková.

S touto švýcarskou dvojicí Sluková s Hermannovou na písku prohrály poprvé. Loni ji dvakrát porazily a v roce 2016 v Klagenfurtu kvůli zranění do vzájemného čtvrtfinále nenastoupily.

Halový turnaj přinesl podle českých hráček očekávanou válku servisů, hodně es, špatných příjmů a těžkých nahrávek z pole. "Před semifinále jsme byly schopné si pomoci kvalitním servisem a obranou a zakamuflovaly jsme i fakt, že jsme uplynulé čtyři měsíce nehrály ani jeden zápas a chybí nám trocha stability. V semifinále a v boji o třetí místo už bohužel vůbec," uvedly Nausch Sluková s Hermannovou.

V turnaji se zkoušelo nové pravidlo a teč míče na bloku se nepočítala jako v šestkovém volejbalu za jeden ze tří dotyků. "Hodně to zvýhodňuje vysoké hráče, ti pak hrabou do všeho s vědomím, že si kamkoliv nadražený balon ještě v klidu rozehrají. To hodně ubírá kouzlu a variabilitě, co beach ve srovnání s šestkama měl. Uvidíme, jestli se tohle pravidlo dožije jara," řekla Nausch Sluková.

Kristýna Hoidarová Kolocová s Michalou Kvapilovou se na čtyřhvězdičkovém turnaji ve Sportcampusu Zuiderpark podělily o páté místo. Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem byli sedmnáctí. Další turnaj Světového okruhu přijde na řadu až skoro za dva měsíce v americkém Fort Lauderdale.

Turnaj Světového okruhu v plážovém volejbalu v Haagu:

O 3. místo: Betschartová, Hüberliová (6-Švýc.) - Nausch Sluková, Hermannová (1-ČR) 2:0 (18, 10).