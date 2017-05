Praha - S větší variabilitou na podání i v útoku se pustí plážové volejbalistky Markéta Sluková Nausch a Barbora Hermannová do sezony. Pokusí se navázat na úspěšný loňský rok, v němž získaly stříbro na mistrovství Evropy a probojovaly se na olympijské hry do Ria. Čeká je méně světových turnajů, protože se jich několik zrušilo, ale díky tomu se ukážou také českým fanouškům.

Rok rozjely netradičně začátkem února devátým místem na akci Světového okruhu v americkém Fort Lauderdale. A umístění v elitní desítce je základním kamenem na vrcholných turnajích. "Sice to zní ohraně, ale pro nás je to veliký krok a znamená to, že se dlouhodobě udržíme v hlavní soutěži. To je cíl a co se povede výš, je hezká nadstavba," řekla Sluková Nausch na tiskové konferenci.

Po USA absolvovaly beachvolejbalistky přípravné kempy v Kapském Městě a v Los Angeles. "Příprava byla dlouhá a už se těšíme, až budeme zase hrát," řekla Sluková Nausch před čtvrtečním odletem do Ria. Další turnaj absolvují příští týden právě v dějišti loňské olympiády. "Nebude se hrát na pláži Copacabana, ale v olympijském parku na tenisových kurtech," přiblížila.

Na tréninkových kempech se snažily v detailech vyšperkovat svoji hru. Jednou snahou bylo zlepšit servis. "Pracovala jsem hodně na skákaném rotovaném servisu. Snad budu dostatečně statečná to v utkání použít," doufá Hermannová.

Zaměřily se rovněž na zkvalitnění nahrávky a přihrávky. Výsledkem by měl být variabilnější útok. "Protože se nedá proti nejlepším párům držet jen jedné taktiky a musíme být schopné adekvátně reagovat," řekla Sluková Nausch. "Dělaly jsme různé typy nahrávek - rychlejší, vyšší, do kůlu. A Simon dává důraz i na provedení," zmínila Hermannnová trenéra a manžela Slukové Rakušana Simona Nausche.

Právě Nausch tak trochu v legraci, ale i vážně položil na tiskové konferenci poslední otázku. "Jste lepší než loni v Riu?" ptal se anglicky. "Snad jsme," odvětily mu jeho svěřenkyně nejdříve, ale pak rychle doplnily, že se určitě zlepšily.

K tomu by měla přispět i mentální příprava. Nově si našly sportovní psycholožku také v Česku. "Je třeba víc stability, protože na vrcholné úrovni je tlak veliký. Je to vnitřní práce, není to o simulování situace, ale naučit se soustředit v danou chvíli na důležité věci a ignorovat nedůležité. Teď uvidíme, jestli to dostaneme do zápasů, v kterých půjde do tuhého," uvedla osmadvacetiletá Sluková Nausch.

Vrcholem sezony bude světový šampionát ve Vídni na přelomu července a srpna, na kterém by si chtěly vylepšit předešlé výkony na MS. "Ani jedna z nás nemá žádný super výsledek, takže chceme do desítky," řekla Hermannová.

Hodně musely Češky měnit plány ohledně turnajů Světového okruhu. Už pět, z toho tři nejvyšší kategorie, bylo zrušeno. "Zkrouhli to hodně a budeme mít mezi turnaji týden pauzy, což jsme nemívaly. Aspoň se budeme soustředit na věci, které loni nešly," řekla Hermannová. "Bude to náročné na psychiku a bude třeba využít pár šancí, které budeme mít, ale není na škodu mít čas i na trénink," řekla Sluková Nausch.

Už nyní je jisté, že by se měly začátkem září objevit na mistrovství republiky v Praze a dle možností i na turnajích domácího okruhu. "Podaří se nám ukázat na české tour, což dřív s nabitým kalendářem nešlo," uvedla Hermannová. "Pokud to půjde, tak přijedeme. Třeba přiletíme v noci a ráno budeme hrát," doplnila Sluková Nausch.