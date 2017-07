Praha - Plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová by rády na mistrovství světa navázaly na dobré výkony v této sezoně. Po třetím místě na turnaji Světového okruhu v Riu a stříbru v Poreči budou na šampionátu ve Vídni, který začne v pátek, nasazenými šestkami. Těší se, že v rakouské metropoli budou mít velkou podporu českých fanoušků.

Nejlepší český beachvolejbalový pár na všech turnajích skončil v první desítce. "Co hodnotíme ještě jako maličko cennější než výsledky, je hra, kterou jsme byly schopné předvést v rozhodujících momentech. Ta stabilita. To mluví za to, že jsme tu práci přes zimu udělaly, že jsme se někam posunuly," řekla na dnešní tiskové konferenci Sluková.

Její parťačka oceňuje také to, že lépe než dříve umějí otočit nepříznivý stav. "Naučily jsme se po mentální stránce zůstat v tom zápase déle než loni. Nebyly jsme schopny zapnout bojovný mód. To se změnilo," pochvalovala si Hermannová.

Po výborných výsledcích v aktuální sezoně budou Sluková s Hermannovou na světovém šampionátu pod tlakem velkých očekávání. "Všichni by nás rádi viděli na medailích, my si to taky strašně moc přejeme. Teď bude na nás, jak moc si budeme chtít ten tlak připouštět. Bude tam deset patnáct týmů, které mají skvělé výsledky. Ta tour je strašně vyrovnaná," řekla Sluková.

Hermannová chce, aby z kurtu odcházely spokojené s předvedenou hrou. "Já bych byla ráda, kdybychom předvedly bojovný a variabilní styl beachvolejbalu, který spolu umíme hrát," doplnila.

Nápor na českou elitní dvojici může oslabit skutečnost, že se na posledních turnajích dařilo také Kristýně Hoidarové Kolocové s Michaelou Kvapilovou. Sluková to vnímá jako dobrou zprávu pro český plážový volejbal. "Máme dva týmy ve světové patnáctce. Oba týmy hrají dobře. Takhle sezona se nám oběma povedla. A evidentně ten potenciál ještě u obou týmů není vyčerpaný," řekla.

Stejně jako v chorvatské Poreči, kde došly až do finále, mohou Sluková s Hermannovou v nedaleké Vídni těžit z podpory českých fanoušků. "Já si myslím, že to bude druhé doma. Že to bude takový náš další hráč," věřila Sluková. Přijedou jí fandit rodiče, bratr i kamarádi.