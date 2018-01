Bratislava - Slovenský ministr kultury Marek Maďarič i státní tajemník (náměstek) ministerstva zahraničních věcí Ivan Korčok kritizovali vyjádření českého prezidenta Miloše Zemana na adresu někdejšího prvního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Československa Alexandera Dubčeka. Podle prezidenta patřil mezi ty, kteří se v roce 1968 "podělali hrůzou".

"Osobně se ohrazuji vůči expresivnímu, dehonestujícímu vyjádření prezidenta České republiky Miloše Zemana na adresu Alexandra Dubčeka, které vyslovil v oficiálním projevu na začátku oslav 100. výročí vzniku Československa na Pražském hradě," uvedl v prohlášení Maďarič. Ten byl do loňského prosince i místopředsedou nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) premiéra Roberta Fica.

Dubčeka, rodáka ze Slovenska, si lidé podle Maďariče váží zejména za to, že začátkem 60. let umožnil v komunistickém Československu demokratizační proces, který vyvrcholil takzvaným pražským jarem.

"O žádném politikovi si nedělejme iluze, i ta největší osobnost měla své slabiny a slabé chvíle. Ale považuji za mimořádně nevhodné a nezdvořilé právě takovéto momenty zdůraznit ve slavnostní chvíli, a to dokonce i expresivním způsobem," uvedl Maďarič.

Korčok označil Zemanovo vyjádření za nenáležité a pomohl si latinským výrokem, že jsou jisté hranice, které se nepřekračují. "Pan prezident Zeman je známý svými bonmoty. Toto, žel, nebyl bonmot, ale nenáležitý výrok," řekl Korčok po jednání vlády, která kromě jiného schválila návrh statutu komise k posuzování podnětů na udělení státní ceny Alexandra Dubčeka. Její udělování vládou umožnil na konci loňského roku slovenský parlament schválením příslušného zákona.

Zeman v projevu mimo jiné řekl, že by bylo vhodné se zamyslet, proč se po okupaci Československa v roce 1968 vojsky Varšavské smlouvy našel mezi tehdejší politickou elitou pouze jeden statečný člověk, a to František Kriegel, a "proč se všichni ostatní podělali hrůzou". Dodal, že tehdejším představitelům souhlas s okupací nepomohl. "Nejdřív dostaly tyto idoly funkci předsedy Federálního shromáždění, pak už jenom klesly na velvyslance v Turecku a pak už ani to ne," řekl Zeman ve zjevné narážce na Dubčeka.

Portál Aktuality.sk uvedl, že na zmiňované akci na Pražském hradě byl přítomen i Fico a že na rozdíl od svého stranického kolegy Maďariče se vůči vyjádření prezidenta Zemana neohradil.