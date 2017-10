Košice - Slovenský ústavní soud zrušil pravomocná rozhodnutí slovenského nejvyššího i krajského soudu, podle nichž je šéf hnutí ANO Andrej Babiš neoprávněně veden v archivních svazcích někdejší československé tajné policie StB jako agent. Zlomovým verdiktem soud vyhověl stížnosti Ústavu paměti národa (ÚPN) a vrátil případ odvolacímu krajskému soudu v Bratislavě k novému projednání. Babiš, nespokojený s tímto krokem, se dál hodlá bránit soudní cestou a chystá se žalovat slovenské ministerstvo vnitra.

Verdikt byl vynesen týden před parlamentními volbami v České republice, v nichž je podle všech průzkumů Babišovo hnutí favoritem. Babiš spolupráci s StB popírá.

Slovenský ústavní soud své rozhodnutí opírá o konstatování, že slovenské soudy rozsudky chybně založily na svědectví bývalých příslušníků StB nezproštěných mlčenlivosti. Ústavní soud také zpochybnil věrohodnost těchto svědků. Navíc dospěl k závěru, že žalovanou stranou ve sporech o evidenci osob v dokumentech StB nemá být ÚPN. Bratislavský krajský soud, kterému ústavní soudci kauzu vrátili, by proto měl Babišovu žalobu zamítnout. Musí totiž v novém procesu názor ústavního soudu respektovat.

Zpráva z košického sídla ústavního soudu rozbouřila politickou scénu v Praze a znásobila útoky na šéfa hnutí ANO, přestože slovenský soud kriticky hodnotil procesní postupy a k Babišově vztahu s StB se přímo nevyslovil. Podle předsedy ODS Petra Fialy nicméně rozhodnutí soudců potvrzuje, že Babiš nemá ve vládě nebo ve funkci premiéra co dělat. Podle předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska rozhodnutí znamená, že ANO vede právoplatně evidovaný udavač tajné bezpečnosti.

Babišovi vadí, že kauza se vrací na začátek. ČTK napsal, že případ nyní bude zneužívat jeho politická konkurence v předvolební kampani. Hodlá se dál bránit u soudů. Lidé neoprávněně evidovaní ve svazcích StB, kteří zažalovali slovenský Ústav paměti národa, podle něj budou muset žalovat ministerstvo vnitra. "Dobře. Budeme ho žalovat, a ten boj opět vyhrajeme, protože jsem spolupráci s StB nikdy nepodepsal a nikdy jsem s StB nespolupracoval," uvedl.

Bratislavský rodák Babiš vědomou spolupráci s StB popírá dlouhodobě. Archivní dokumenty tvrdí, že v roce 1980 se stal takzvaným důvěrníkem StB a že ho o dva roky později ke spolupráci s tajnou policií coby agenta s krycím jménem Bureš získal nadporučík StB Július Šuman. Ten ale u slovenského okresního soudu prohlásil, že tato informace není pravdivá. Babiš k StB podle Šumana naverbován nebyl, přestože ÚPN soudům předložil 12 různých svazků, ve kterých je Burešovo jméno uvedeno.

Pravice po verdiktu slovenského ústavního soudu kritizuje Babiše

Dnešní verdikt slovenského ústavního soudu v babišově případu podle předsedy ODS Petra Fialy potvrzuje, že šéf ANO nemá co dělat ve vládě nebo ve funkci premiéra. Také podle lídra ČSSD Lubomíra Zaorálka by se člověk s takovou minulostí neměl ucházet o vysokou ústavní funkci. Podle předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska rozhodnutí soudu znamená, že ANO vede právoplatně evidovaný udavač StB.

"Andreje Babiše opět dohnala jeho minulost. Verdikt Ústavního soudu SR jen potvrzuje, že nemá co dělat ve vládě, natož snad v jejím čele," sdělil ČTK Fiala. Kalousek na twitteru připomněl i nedávné Babišovo obvinění v případu Čapího hnízda. "Rozhodnutí ústavního soudu znamená, že hnutí ANO vede do voleb nejen člověk obviněný z podvodu, ale také právoplatně evidovaný udavač komunistické tajné bezpečnosti," napsal.

Obdobně se na twitteru vyjádřil i Zaorálek. "Nestál jsem o to, aby byla minulost předvolebním tématem. Bohužel Andreje Babiše jeho minulost dohání," konstatoval. Dodal, že člověk s takovou minulostí, který je navíc obviněn z podvodu, se nemůže ucházet o vysoké ústavní funkce. "Shodilo by to ČR v zahraničí," dodal. Zaorálek minulý týden ČTK řekl, že Česko si nemůže dovolit mít trestně stíhaného premiéra, protože by to bylo v zahraničních vztazích zničující.

Mluvčí českého prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček na jednom z twitterových účtů, které spravuje, rozhodnutí kritizoval. "Bude se slovenský ústavní soud hlásit českému úřadu na kontrolu financování volebních kampaní?" napsal.

Experti: Kauza Babišovy spolupráce s StB preference ANO nezmění

Výsledek hnutí ANO ve volbách rozsudek slovenského ústavního soudu zřejmě výrazně neovlivní. Shodli se na tom politologové oslovení ČTK. Kauza je podle politologů stará, veřejnosti dobře známá a dosud na preference velký vliv neměla.

"Informace o tom, že Andrej Babiše se patrně zapletl se Státní bezpečností jsou dlouhodobě známé, a zatím to nemělo žádný vliv na vývoj volebních preferencí," řekl ČTK politolog a sociolog Daniel Kunštát. Právě proto se podle něj neodehraje výrazný odliv příznivců ANO ani nyní.

Malý vliv kauzy na voliče Kunštát vysvětluje tím, že Češi ji nepovažují za téma, na základě kterého by vybírali svou politickou reprezentaci. "Dá se říci, že většina české společnosti už dnes nevnímá otázky minulosti některých politiků související s komunistickým režimem jako zásadní," řekl.

Ani politolog Jan Kubáček neočekává, že by případ Babišovy spolupráce s StB výrazně změnil chování voličů. "Ve výsledku se to nijak dramaticky do preferencí hnutí ANO nepromítne. Ti, co už se poohlížejí jinde a pozvolna odcházejí, budou odcházet dál," řekl ČTK Kubáček.

Pevně rozhodnutí voliči ANO se podle Kubáčka utvrdí ve svém postoji. "Budou to zase vnímat - a Andrej Babiš jim to určitě rád okamžitě připomene - jako snahu dostat Andreje Babiše z politiky a vystrnadit ho z veřejného života," odhadl expert.

Postoj veřejnosti podle analytiků neovlivní ani příkré reakce Babišových politických oponentů. "Objeví se kolem toho řada komentářů, ale v podstatě je to pro mnohé věc vzdálená, stará a bramboračkovitá v tom smyslu, že co člověk, to jiný názor," myslí si Kubáček.

Někteří Babišovi soupeři už předsedu ANO označili za udavače nebo hovoří o tom, že ho dohnala jeho minulost, ačkoliv soud dnešním verdiktem neříká, že Babiš byl agentem StB. "Musíme se smířit s tím, že zvlášť v předvolebním boji je argumentace velmi často posunutá, respektive ne úplně odpovídá realitě," podotkl Kunštát. Tímto způsobem podle něj komunikují všichni politici. "Všichni to berou tak, že je to předvolební kauza, že se to volebně využívá, případně zneužívá," dodal Kubáček.