Bratislava - Z morálního a ideologického hlediska by čeští sociální demokraté (ČSSD) podle slovenského listu Pravda neměli vstupovat do vlády s premiérem v demisi Andrejem Babišem. Deník to napsal v reakci na víkendový sjezd ČSSD, který kromě zvolení Jana Hamáčka předsedou strany souhlasil s vyjednáváním s Babišovým hnutím ANO o vládě.

"Kromě toho, že premiéra v demisi trestně stíhají pro podezření ze subvenčního podvodu, představuje oligarcha Babiš prototyp politika, vůči kterému by měla být sociální demokracie v principiální opozici," uvedl deník.

Podle listu za předchozí vlády, jejíž součástí byly ČSSD i ANO, Babiš z programu partnerské ČSSD vykradl vícero populárních návrhů a veřejnosti všechny úspěchy koaliční vlády prezentoval jako své vlastní. "Kdo by byl tak hloupý a doufal, že opakování stejného pokusu přinese tentokrát nějaký jiný a pro sociální demokraty lepší výsledek?" ptá se deník.

Pravda zároveň kritizuje českého prezidenta Miloše Zemana, který na sjezdu ČSSD nabádal sociální demokraty, aby vyjednávali s hnutím ANO o novém kabinetu, byť ČSSD by podle něj neměla požadovat vládní křesla. "Problém je, že prezident sám svými intrikami a pomstychtivostí výrazně přispěl k dnešnímu zoufalství ČSSD a i nyní pouze lobbuje za svého spojence Babiše," soudí list.

Podle Pravdy české sociální demokracii sotva pomohou vyjádření slovenského premiéra a předsedy strany Směr-Sociální demokracie Roberta Fica, který rovněž vystoupil na sjezdu ČSSD, o potřebě hledání praktického programu. Dodal, že ČSSD na rozdíl od vládního Směru-SD není ve stavu ohlašovat sociální balíčky a že o nějakém praktickém programu bude moci beztak hovořit až poté, co vyřeší otázku, zda to bude program vládní nebo opoziční.