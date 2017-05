Liberec - Zkušený slovenský brankář Ján Lašák už nebude v extralize oblékat dres hokejistů Liberce. Vedení Bílých Tygrů mu nenabídlo novou smlouvu. Podle vyjádření sportovního ředitele a zároveň hlavního kouče Filipa Pešána především proto, že Severočeši chtějí dát velký prostor talentovanému Romanu Willovi, jenž v uplynulém ročníku tvořil s Lašákem vyrovnanou dvojici.

Osmatřicetiletý Lašák přišel pod Ještěd během sezony 2013/14 a stal se jednou z klíčových opor mužstva, které loni vystoupalo až na extraligový vrchol. Na zisk prvního titulu ve své historii letos Liberečtí navázali účastí ve finále, v jehož posledním utkání si Lašák poranil koleno. S koncem dubna mu vypršel kontrakt, dalšího už se nedočkal.

Pešán připustil, že šlo o nelehké rozhodnutí. "Jánko je bezesporu brankář vysoké kvality, což během kariéry nesčetněkrát potvrdil jak na mezinárodní, tak na klubové scéně. V Liberci je významně podepsán pod nejvýraznějšími úspěchy klubu, samozřejmě především pod ziskem mistrovského titulu," připomněl Pešán na webu Bílých Tygrů přínos držitele kompletní medailové sbírky ze světových šampionátů.

"Přesto jsme se rozhodli, vzhledem k naší strategii v doplňování kádru, další kontrakt hráči nenabídnout. V nové sezoně chceme výrazně stavět na Romanu Willovi, kterého ve dvojici doplníme dalším mladým brankářem. Bohužel v hektických dnech bezprostředně po skončení sezony nebylo možné se s Jánem rozloučit důstojněji, už teď je jisté, že tak chceme učinit v některém z prvních zápasů nového extraligového ročníku," dodal Pešán.

Sám Lašák po skončení finále nevěděl, co bude dál, ale tušil, že možná za Liberec chytal naposledy. Připustil, že variantou je i konec kariéry. Ze všeho nejdříve se však potřebuje dát zdravotně do pořádku. Tento týden ho čeká vyšetření, jež by mělo potvrdit, nebo vyvrátit podezření na přetržený kolenní vaz.

"Možná mě čeká důležitá operace. Potřebuji teď načerpat nové síly, abych získal chuť. Neřeším tedy ani žádné další konkrétní angažmá," uvedl mistr světa z roku 2002, jenž chytal extraligu také v Pardubicích a okusil během kariéry NHL i KHL. Přiznal ale, že má rozmyšlené, kdy by ideálně rád s hokejem končil. "Bylo by to pěkné ve Zvolenu, kde jsem začínal," prohlásil pro slovenská média zvolenský rodák.