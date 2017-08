Praha - Fotbalová Slavia má další zvučnou akvizici. Český šampion získal slovenského křídelního záložníka a někdejšího reprezentanta Miroslava Stocha, který do Edenu přestoupil z Fenerbahce Istanbul. Pražané s ním podepsali smlouvu na dva roky.

Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík ještě před dotažením transferu na twitteru uvedl, že za případný přestup sedmadvacetiletého rodáka z Nitry Pražané tureckému klubu zaplatí milion eur, v přepočtu přes 26 milionů korun.

"Byla to dlouhodobá práce, úsilí, které trvalo hodně dlouho, a dnes se nám to podařilo dotáhnout. Věřím, že se nám podaří hráče v pondělí ještě dopsat na soupisku hráčů, kteří budou moci hrát (v úterý) kvalifikaci Ligy mistrů," řekl na tiskové konferenci generální ředitel Slavie Martin Krob.

Slavia o Stocha měla zájem už v zimě, ale přestup tehdy nedopadl. Nyní se k jednáním s Fenerbahce vrátila. Stoch, který si připsal 55 startů za slovenský národní tým, měl v Istanbulu smlouvu do června příštího roku, ale už v minulé sezoně příliš nenastupoval. V lize zasáhl jen do devíti duelů.

"Chci pomoci k obhajobě titulu a je velká šance, že se můžeme dostat do Ligy mistrů. Já jsem hlavní fázi ještě nehrál a pevně věřím, že by se to tento rok mohlo podařit," uvedl Stoch. "Česká liga je mi blízká, sledoval jsem ji často přes internet nebo v televizi. Chci pomoci Slavii a abych i já byl spokojený sám se sebou," dodal.

Stoch měl nabídky i ze Španělska, Francie, Ruska i z Blízkého východu, ale nakonec dal přednost Slavii. "Chtěl jsem být blízko domova. Přítelkyně je z Čech, máme malého syna. Určitě i tohle rozhodlo," poznamenal Stoch.

Do Fenerbahce přestoupil v roce 2010 a patřil mu dodnes. Mezitím absolvoval hostování v PAOK Soluň, Al Ainu ze Spojených arabských emirátů a tureckém Bursasporu. Před angažmá ve Fenerbahce prošel Nitrou, londýnskou Chelsea a nizozemským Twente Enschede.

Za rok 2012 získal Stoch cenu Ference Puskáse za nejhezčí gól roku, ale na kontě má také řadu skandálů. Například řídil pod vlivem alkoholu, nechal se natočit při tanci s dívkou nahoře bez, údajně napadl fotografa a měl několik excesů v reprezentaci. Naposledy se dostal do rozepře s trenérem Jánem Kozákem a od loňského evropského šampionátu si za národní tým nezahrál.

Stoch se stane jedenáctou letní posilou Pražanů. Český šampion před ním získal brankáře Jana Laštůvku, Dannyho, Halila Altintopa, Ruslana Rotaně, Eduarda Sobola, Jakuba Hromadu, Jakuba Jugase a trojici mladíků Matěje Chaluše, Filipa Panáka a Daniela Trubače, kteří se zatím do nabitého kádru nedostali a poslední dva jmenovaní jsou na hostování.

"Doufám, že si rychle zvyknu na nové prostředí, s přizpůsobováním jsem neměl nikdy větší problémy. Doufám, že zapadnu do mužstva rychle. Začali jsme v Turecku s letní přípravou skoro před dvěma měsíci, odehráli jsme plno zápasů. Takže jsem v plném tréninku a připraven jít do boje. Konkurence je dneska v každém top klubu, je to úplně normální věc," dodal Stoch.