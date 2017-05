Kolín nad Rýnem - Hokejisté Slovenska za sebou mají velmi nepovedené vystoupení na světovém šampionátu. Při 14. příčce, která je nejhorší v historii od rozdělení Československa, trnuli, zda vůbec setrvají mezi elitou. A museli si ještě zpětně gratulovat, že před sérií šesti porážek vyrovnali úvodní duel se sestupujícími Italy a nakonec ho v prodloužení strhli na svou stranu. Brankář Július Hudáček označil turnaj za velmi poučný.

Slováci na turnaji získali pouhé čtyři body z 21 možných. Přestože jim nedorazila ani jediná posila z NHL, jistě si podobný výsledek nepředstavovali ani v nejčernějších snech. Nestačili na Lotyše, Dány a Němce, byť šlo o těsné porážky. Následovaly debakly s Ruskem (0:6) a USA (1:6), alespoň rozloučení se silnými Švédy bylo důstojné (2:4).

"Byl to těžký, ale pro nás poučný turnaj. Musíme z toho načerpat co nejvíce zkušeností. V posledním zápase jsme už nehráli hurá hokej a každý už si držel svou pozici. Věřím, že tyto zkušenosti si přeneseme do dalšího pokračování kariéry a na další šampionát," uvedl pro slovenská média Hudáček.

Zkušenosti z předchozích debaklů podle něho mužstvu proti Švédům pomohly. "Předvedli jsme v porovnání s tím jiný hokej. Tvrdě jsme pracovali od začátku do konce. Škoda jen, že jsme nevstřelili vyrovnávací gól. Bylo by lepší se rozloučit nějakým bodem, takhle nás ale těší alespoň odvedená práce. Je lepší se loučit výsledkem 2:4 než dostat nějaký debakl jako během víkendu," prohlásil.

Slováci nebyli od bodu daleko, když snížili na 2:3. V té době už byl Hudáček na střídačce, neboť po třetím gólu Tre kronor přenechal místo v brankovišti Jaroslavu Janusovi. A mohl tak v klidu sledovat počínání svých spoluhráčů v samém závěru jejich vystoupení v Kolíně nad Rýnem. "Je super, že jsme se zachránili, hlavně směrem k domácímu MS. Věřím, že za rok v Dánsku dosáhneme na lepší výsledek. Potřeboval by to celý slovenský hokej," řekl Hudáček.

Obránce Martin Gernát litoval nepovedeného vstupu do turnaje. "Celkově jsme podali v podstatě jen dvakrát výkon, s nímž jsme mohli být spokojení. Proti Němcům a proti Švédům. Jsem přitom přesvědčený, že jsme měli i na další soupeře, s nimiž jsme se střetli v úvodu šampionátu. Možná by bylo lepší, kdybychom hráli na úvod s favority. Body poztrácené v úvodu nám potom hodně chyběly," uvedl Gernát.

Přes sympatické loučení duel se Švédy nepřeceňoval. "Jeden zápas nenapraví celý turnaj. Ale snažili jsme se to odehrát tak, jak nejlépe umíme. Chtěli jsme to odehrát srdcem. A kdybychom tak hráli po dobu celého turnaje, vypadalo by to jinak," řekl.

Těšit čtyřiadvacetiletého beka mohlo alespoň to, že se postaral o dva z 12 gólů týmu na MS. "Moc jsem se na svůj první šampionát těšil. A bylo to pro mě o to krásnější, že tu žije moje rodina. Snažil jsem se, abych si to užil. Byla to velká zkušenost. Osobně jsem se přesvědčil o tom, že světová špička je stále někde jinde. A viděl jsem věci, které potřebuji zlepšit," připustil Gernát.