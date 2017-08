Bratislava - Slovenskou hokejovou reprezentaci bude trénovat Kanaďan Craig Ramsay. Šestašedesátiletý bývalý hráč a trenér v NHL podepsal se svazem smlouvu do mistrovství světa 2019, jež se bude hrát v Bratislavě a Košicích. Premiéru na slovenské lavičce si rodák z Ontaria odbude za dva týdny v přípravných zápasech proti České republice.

Ramsayho přivedl ke slovenské reprezentaci nový generální manažer Miroslav Šatan, jenž se od začátku svého působení netajil tím, že chce u národního týmu zahraničního kouče. "Jsem rád, že takový odborník, který působil v NHL jako hráč a dlouhá léta jako trenér v různých rolích, přijde k nám a pomůže nám přenastavit nebo nasměrovat hokej nějakými novými odbornými věcmi k nové epoše," uvedl dnes Šatan.

Ramsay by měl na Slovensko přiletět příští týden, protože reprezentace zahájí novou sezonu 23. a 24. srpna zápasy s Českem v Třinci a v Žilině. "Čas se krátí. Protože se to teď čerstvě upeklo, ještě musíme doladit některé věci, ale realizační tým budeme konzultovat a vybírat společně. Tak, aby to mohlo fungovat co nejlépe," uvedl Šatan s tím, že nový trenér bude vedle práce u seniorského týmu také poradcem trenérů u mládežnických výběrů.

Slovenský národní tým bude mít zahraničního trenéra po dvou letech, kdy ho vedl bývalý reprezentant Zdeno Cíger. Předtím byl na lavičce slovenského týmu v letech 2011-2015 český kouč Vladimír Vůjtek, jenž po domácím MS 2011 nahradil Kanaďana Glena Hanlona.

Ramsay strávil celou hráčskou kariéru v NHL v dresu Buffala, v němž v letech 1971-1985 odehrál 1070 zápasů v základní části. Ve své poslední sezoně získal Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka v lize.

Jako hlavní kouč poté vedl právě Sabres, Philadelphii a Atlantu. V roce 2004 se jako asistent trenéra podílel na zisku Stanley Cupu v Tampě Bay. Naposledy pracoval jako konzultant v Montrealu Canadiens.