Bratislava - Slovensko podle premiéra Roberta Fica nehodlá přistoupit k ratifikaci takzvané Istanbulské úmluvy o potírání násilí na ženách, jednotlivá ustanovení úmluvy ohledně ochrany žen ale chce přenést do svého právního řádu. Novinářům to dnes řekl Fico, podle kterého stejný názor zastávají i šéfové dalších dvou koaličních stran.

"Dokud budu předsedou vlády a nebudou odstraněny pochybnosti při výkladu kontroverzních ustanovení Istanbulské úmluvy, dokud nebude zajištěn úplný soulad úmluvy s ústavou Slovenské republiky, nikdy nedám souhlas k tomu, aby vláda předložila tuto úmluvu k ratifikaci," řekl Fico. Dodal, že za problém považuje hlavně soulad úmluvy s definicí manželství jako svazku muže a ženy ve slovenské ústavě.

Podle Fica text dokumentu zbytečně zpochybňuje přirozené rozdíly mezi muži a ženami a nazývá je stereotypy, vydává za kořeny domácího násilí a zmiňuje rodovou rovnost ve smyslu odstraňovaní takzvaných "rolí mužů a žen v rodině". Řekl také, že 98 až 99 procent ustanovení úmluvy je užitečných.

Slovensko ale podle Fica plánuje do svého právního řádu přenést ustanovení úmluvy ohledně ochrany žen. "Všechna konkrétní ustanovení úmluvy, která se týkají zamezení násilí na ženách, přeneseme do slovenského práva. Vezmeme text úmluvy a pokud najdeme ve slovenských zákonech hluchá místa, tak to automaticky prostřednictvím konkrétní změny zákonů začleníme do vnitrostátní právních norem," uvedl Fico. Naznačil také, že ochrana žen je potřebná i v souvislosti s migrací, a opětovně zopakoval svůj odmítavý postoj k vytváření ucelených muslimských komunit na Slovensku.

Slovenské ministerstvo spravedlnosti již loni oznámilo odložení ratifikace zmiňované Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Zdůvodnilo to tím, že ve společnosti přetrvávají protichůdné názorové proudy k otázce ratifikace.

Křesťanské církve na Slovensku podle medií vybídly kabinet, aby odvolal svůj podpis pod úmluvou, ke kterému se země připojila v roce 2011 za vlády premiérky Ivety Radičové. Slovensko, podobně jako Česká republika, úmluvu dosud ale neratifikovalo.

Istanbulská úmluva vznikla v roce 2011. Česko ji jako jedna z posledních evropských zemí podepsalo v květnu 2016. K ratifikaci český kabinet naposledy vyzvala před třemi dny jeho rada pro rovnost žen a mužů, kterou nyní řídí ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO). Jeho náměstkyně pro lidská práva Martina Štěpánková už dřív řekla, že by ČR mohla dokument ratifikovat letos.

Podle úmluvy by země měly chránit před násilím, provádět prevenci, násilné činy stíhat a potlačovat, přispět ke zrovnoprávnění žen s muži, připravit plán s opatřeními na ochranu obětí a podpořit instituce a organizace, které se na boj s násilím zaměřují. Úmluva bojuje proti fyzickému a psychickému týrání, nebezpečnému pronásledování neboli stalkingu, znásilňování, sexuálnímu obtěžování, ženské obřízce a proti vynuceným sňatkům, potratům a sterilizacím.