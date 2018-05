Bratislava - Slovenská prokuratura nařídila vydání italského podnikatele Antonina Vadaly, o němž psal zavražděný novinář Ján Kuciak, k trestnímu stíhání do Itálie. Informoval o tom dnes mluvčí krajské prokuratury v Košicích Milan Filičko. Podnikatel, který s vydáním již dříve souhlasil, čelí ve vlasti vyšetřování kvůli podezření z drogových deliktů.

Vadala dlouhodobě žije na Slovensku, kde byl zadržen v březnu na základě evropského zatykače vydaného soudem v Benátkách. Slovenský soud následně uvalil na Vadalu vazbu. Zajištění italského podnikatele bylo součástí mezinárodního zásahu, při kterém bylo zadrženo dohromady 17 osob, kromě Vadaly všichni v Itálii.

Rozhodnutí prokuratury o vydání podnikatele do Itálie je spíše formálním krokem. Vadala během výslechu v závěru dubna s takovým postupem souhlasil, což celou proceduru zrychlilo. Podnikatelův advokát rozhodnutí Vadaly dříve zdůvodnil tím, že jeho klient chce v Itálii očistit své jméno. Podle zákona by slovenské úřady měly předat Vadalu italským kolegům do deseti dnů od zmiňovaného rozhodnutí prokuratury.

Zastřelený novinář Kuciak se při své investigativní práci věnoval kromě jiného rozkrývání aktivit italských podnikatelů na východním Slovensku a Vadalovým vazbám na spolupracovníky bývalého slovenského premiéra Roberta Fica. Politická krize po vraždě novináře Kuciaka a jeho partnerky vyústila na Slovensku ve Ficovu demisi. Tříčlenná koalice následně vytvořila novou vládu, ve které zůstala většina ministrů Ficova kabinetu.