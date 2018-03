Bratislava - Slovenská policie dnes na základě evropského zatykače zadržela italského podnikatele Antonina Vadalu, o kterém psal zavražděný slovenský novinář Ján Kuciak. Informovala o tom slovenská generální prokuratura. Zatykač vydal soud v Benátkách. Slovenská koalice se zatím neshodla na řešení politické krize, jedná prý i o změně premiéra.

"Evropským zatýkacím rozkazem žádá italský soud o vydání Antonina V. k trestnímu stíhání do Itálie pro drogový trestný čin spáchaný organizovanou zločineckou skupinou s nadnárodní působností," citoval portál noviny.sk vyjádření generální prokuratury.

Zajištění Vadaly bylo součástí mezinárodní akce, při které bylo zadrženo 17 osob.

Podle portálu Aktuality.sk, pro který Kuciak pracoval, zadržela policie Vadalu ve východoslovenském městě Michalovce. Do Itálie by prý měl být vydán brzy. Čeká jej proces kvůli pašování kokainu do Evropy, o kterém Kuciak v souvislosti s Vadalou rovněž psal, poznamenaly Aktuality.sk.

Kuciak ve svém nedokončeném článku psal kromě jiného o aktivitách italských podnikatelů na východním Slovensku, kteří jsou spojováni s mafií, a o vazbách Vadaly na blízké spolupracovníky slovenského premiéra Roberta Fica. Tajemník bezpečnostní rady státu Viliam Jasaň a Ficova asistentka Mária Trošková po vraždě novináře rezignovali na své posty na úřadu vlády, a to do vyšetření případu.

Vadala, který na Slovensku léta žije a podniká, své napojení na mafii v minulosti popřel. Odmítl také, že díky politickým kontaktům získal na Slovensku značnou sumu peněz na dotacích v oblasti zemědělství a z evropských fondů.

V souvislosti s vyšetřováním Kuciakovy vraždy policie Vadalu a dalších šest Italů zadržela už 1. března. V noci na 3. března je ale zase všechny propustila.

Vadala podle obchodního rejstříku podniká také v Česku. Od loňského listopadu mu patří společnost Vadala Group CZ, která se do té doby jmenovala Redo Water. Firma sídlí na nejdražší české ulici Na Příkopě v Praze, podniká v byznysu s realitami a nemá téměř žádný majetek, napsala 28. února Mladá fronta Dnes.

Slovenská koalice se zatím neshodla, jedná prý i o změně premiéra

Vládní strany na Slovensku zatím nedospěly k pokroku při řešení koaliční krize v souvislosti s rozhodnutím nejmenší vládní strany Most-Híd, která podmínila setrvání v koalici dohodou na vypsání předčasných voleb. Novinářům to dnes řekl šéf parlamentu a vládní Slovenské národní strany (SNS) Andrej Danko. Zároveň nevyloučil, že koalice jedná také o možnosti výměny premiéra Roberta Fica, který je i předsedou nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie.

"Mluvíme o různých variantách. V žádné věci nenastal pokrok. Pokud někdo hovoří o předčasných volbách, já se tomu nebráním," řekl Danko po schůzce s předsedy zbylých dvou koaličních stran.

Předseda strany Most-Híd Béla Bugár v pondělí řekl, že Fico při jednání možnost předčasných voleb odmítl. Není známo, do kdy hodlá Most-Híd vyjednávat s koaličními partnery, než se případně rozhodne opustit koalici, která by tak přišla o většinu ve sněmovně.

SNS dříve během dneška zase uvedla, že hodlá jednat o předčasných volbách až poté, co nastane pád vlády, nebo bude ochromena činnost kabinetu či celé koalice.

Případná výměna premiéra znamená pád celé vlády. Nový kabinet by pak musel požádat sněmovnu o vyslovení důvěry.

Slovenská opozice se pokusí odvolat Fica ve sněmovně v pondělí

Slovenští poslanci budou příští pondělí jednat o opozičním návrhu vyslovit nedůvěru premiérovi Robertu Ficovi. Mimořádnou schůzi svolal předseda parlamentu Andrej Danko, oznámila dnes jeho kancelář. Opoziční strany na prosazení svého požadavku, které by podle ústavy znamenalo pád celé vlády, nemají dostatek hlasů.

Největší opoziční strany návrh na vyslovení nedůvěry podaly ještě před tím, než nejmenší koaliční strana Most-Híd podmínila své setrvání v koalici dohodou vládních stran o vypsání předčasných voleb. Ty by měly vyřešit politickou krizi, která na Slovensku vypukla po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky.

Předseda Mostu-Híd Béla Bugár v pondělí neuvedl, zda jeho strana opoziční návrh na Ficovo odvolání podpoří. Bez hlasů alespoň části koaličních poslanců opozice vyslovení nedůvěry premiérovi neprosadí.

Slovenská média očekávají předčasné volby, uvítala je opozice

Požadavek strany Most-Híd, která podmínila své setrvání v koalici premiéra Roberta Fica vypsáním předčasných voleb, znamená, že Ficova současná vláda končí. Napsala to dnes slovenská média. Pondělní rozhodnutí širšího vedení Mostu-Híd uvítala opozice, která již minulý týden navrhla nové volby jako řešení politické krize po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky.

"Po rozhodnutí Mostu-Híd je zřejmé, že Fico skončil. Otázkou je už jen to, zda přijme realitu důstojně a přistoupí na dohody, nebo zda bude zoufale protahovat čas. A stupňovat hněv ulice," napsal portál Aktuality.sk.

Podle listu Denník N se Ficův politický pád zapíše do dějin jako historické vítězství občanů nad zkorumpovanou politikou. "Fica porazila ta část Slovenska, kterou urážlivě nazýval bratislavskou kavárnou, protože měl pocit, že i zbytek země nenávidí hlavní město jako on. Fatálně se ovšem přepočítal," uvedl list k pátečním protivládním demonstracím, které se konaly ve slovenské metropoli a v desítkách dalších měst a které byly největší od takzvané sametové revoluce v roce 1989.

Předseda vlády a nejsilnější koaliční strany Směr-sociální demokracie Fico při jednáních podle předsedy Mostu-Híd Bély Bugára předčasné volby odmítl. Směr-SD ale sám nedokáže zablokovat ve sněmovně případný návrh na zkrácení volebního období současné vlády.

Předčasné volby očekává také list Pravda. "Neznámou dnes je, co udělá takový vývoj s voliči Směru. Strana, která již má své největší volební úspěchy evidentně za sebou, může jít po posledních událostech do kolen, nastat ovšem může i přesný opak. Právě proto hraje každý svou hru," napsal deník.

Již dříve se pro nové volby vyslovily všechny opoziční strany i část nezařazených poslanců. Pro případ, že koalice přijde o většinu ve sněmovně, předčasné volby připustila také Slovenská národní strana, který je třetím členem současné vládní koalice.

"Rozhodnutím strany Most-Híd jít do předčasných voleb se vláda Roberta Fica de facto rozpadla," uvedla nejsilnější opoziční strana Svoboda a solidarita, která spolu s dalšími opozičními subjekty ještě před rozhodnutím Mostu-Híd požádala o svolání mimořádné schůze sněmovny s cílem vyslovit nedůvěru vládě.

Bugárově straně již nestačilo odstoupení ministra vnitra za Směr-SD Roberta Kaliňáka, který svou rezignaci ohlásil v pondělí po zhruba deseti dnech od výzvy Mostu-Híd, aby podal demisi. Mezitím někteří představitelé Mostu-Híd kritizovali Fica za jeho výroky, kterými obvinil prezidenta Andreje Kisku ze snahy o mocenské hry a z destabilizace země kvůli jeho návrhům na zásadní rekonstrukci vlády nebo vypsání předčasných voleb jako způsobu řešení krize důvěry lidí ve stát.