Bratislava - - Slovenská policie při raziích na východě země zadržela v souvislosti s vyšetřováním vraždy novináře Jána Kuciaka sedm osob. Na tiskové konferenci v Košicích to podle slovenských médií novinářům řekl policejní prezident Tibor Gašpar. Média již dříve informovala, že mezi zadrženými je i italský podnikatel Antonino Vadala, o kterém Kuciak psal v nedokončeném článku. Gašpar také zmínil informace o nové stopě ve vyšetřování případu, které se týkají slovenského nejvyššího soudu. Evropská komise prověří, jak se na Slovensku nakládá s evropskými dotacemi a zda nejsou zneužívány, řekl komisař Oettinger.

Razie v objektech spojovaných s Vadalou kriminalisté zahájili ráno. Podle portálu Aktuality.sk, pro který Kuciak pracoval, policie zasahovala v Trebišově a Michalovcích. Kriminalisté za účasti příslušníků speciální policejní jednotky například prohledávali Vadalův dům a přilehlé prostory v Trebišově.

Podle médií mezi zadrženými jsou také Vadalovi příbuzní. Gašpar řekl, že policisté při raziích zadrželi například počítače, dokumenty a také dvě střelné zbraně, na které má jejich majitel potřebné povolení.

Kuciak ve svém nedokončeném materiálu napsal, že na východě Slovenska fungují ve vzájemné koordinaci zástupci čtyř rodin z prostředí italské Kalábrie, kde působí obávaná mafie 'Ndrangheta. Mezi nimi je i Vadalova rodina. Jejich hlavní podnikatelskou činností na Slovensku je podle novináře zemědělství.

Policejní prezident hovořil také o nové stopě vyšetřování, která se týká nejvyššího soudu. Publicista Radovan Bránik portálu Aktuálně.cz řekl, že vražda Kuciaka spíše mohla souviset s případem korupce na jednom z klíčových slovenských soudů.

"Pokud se mám vyjádřit k tomu, zda se začínáme zabývat podezřeními na nejvyšším soudu, o čem byly v médiích informace, tak ano, potvrzuji, že bylo podáno trestní oznámení v této věci, že by to mohlo mít souvislost (s vraždou novináře). Provádějí se vyšetřovací úkony v tomto směru," řekl Gašpar.

Šéfredaktor portálu Aktuality.sk Peter Bárdy popřel informace, že by jeho redakce měla informace o možné korupci na slovenském soudu, jak o tom hovořil Bránik. Tvrdil, že o této věci s Kuciakem, ale ani s Bránikem nikdy nehovořil.

Gašpar před novináři podle veřejnoprávního vysílání RTVS naopak víceméně vyloučil souvislost vraždy novináře s drogovou stopou, o které sám ve středu informoval. Gašpar tehdy hovořil kromě jiného o prověřování okolností údajné schůzky dvou osob podezřelých z drogových deliktů v obci Veľká Mača, kde byl Kuciak spolu se svou partnerkou zastřelen, a také o zadržení jedné osoby.

Matka zavražděné novinářovy přítelkyně Martiny Kušnírové podle listu Plus jeden deň vyslovila obavy z manipulování vyšetřování ze strany slovenské policie a uvítala by zapojení mezinárodního týmu do vyšetřování případu.

Ministr vnitra Robert Kaliňák na sociální síti napsal, že do vyšetřování se zapojila česká i italská policie a že následně potvrdili pomoc Slovensku představitelé Europolu, americké FBI a britského Scotland Yardu.

Komise chce po Slovensku informace o možném zneužívání fondů EU

Evropská komise (EK) se dnes obrátila na příslušné slovenské úřady s žádostí o informace o možném zneužívání zemědělských fondů. Uvedl to mluvčí unijní exekutivy Alexander Winterstein. Komise tak reaguje na informace o možném zneužívání evropských zemědělských dotací na Slovensku, které se objevily v souvislosti s nedávnou vraždou slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky.

Kuciakův poslední a nedokončený text, který slovenská média zveřejnila tento týden po jeho smrti, zkoumá spojení slovenských politiků s italskou mafií. Kromě jiného zmiňuje i možné zneužívání evropských zemědělských dotací.

"Členské země jsou zodpovědné za legální využívání evropských peněz. Je to v první řadě jejich odpovědnost," připomněl Winterstein. Komise podle něj každé obvinění podobného typu bere velmi vážně. "O mediálních informacích přicházejících ze Slovenska víme a situaci prověřujeme," doplnil s tím, že komise nyní očekává reakci Slovenska.

Na Slovensko by se kvůli záležitosti mohli vydat i zástupci Evropského parlamentu, navrhl dnes dopoledne šéf jeho nejsilnější frakce EPP Manfred Weber. Už ve středu europarlament uctil Kuciakovu památku minutou ticha.

Už ve středu řekl předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani, že je nepřijatelné, aby bylo možné v této době v Evropě zabíjet novináře kvůli jejich práci. Zároveň upozornil, že nový nepřijatelný útok na svobodu médií přišel jen několik měsíců po tragické vraždě maltské novinářky Daphne Caruanové Galiziové.