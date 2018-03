Bratislava - Strany slovenské koalice zatím nedospěly ke shodě na řešení nynější koaliční krize poté, co nejmenší vládní strana Most-Híd v pondělí podmínila setrvání v koalici dohodou o vypsání předčasných voleb. Šéf parlamentu a vládní Slovenské národní strany (SNS) Andrej Danko naznačil, že koalice jedná také o možnosti výměny premiéra Roberta Fica, který je také předsedou největší vládní strany Směr-sociální demokracie. Koaliční krize je důsledkem vraždy investigativního novináře Jána Kuciaka, který se chystal rozkrýt i vazby lidí údajně blízkých italské mafii na Ficovo okolí. Na základě evropského zatykače dnes slovenská policie zadržela italského podnikatele Antonina Vadalu, o němž Kuciak také psal.

V pondělí, přesně dva týdny po oznámení vraždy Kuciaka a jeho snoubenky, oznámil svou demisi kontroverzní slovenský ministr vnitra a Ficův blízký spolupracovník Robert Kaliňák. Opozice, ale i koaliční Most-Híd a především velká část veřejnosti však nepovažuje odchod ministra za dostatečnou reakci na nynější situaci.

Slovenský i zahraniční tisk považuje obětování Kaliňáka za kalkul či krok, kterým si chce vláda zajistit přežití, ale ve skutečnosti v podstatě končí. Například podle britského listu Financial Times je na pokraji kolapsu.

"Mluvíme o různých variantách. V žádné věci nenastal pokrok. Pokud někdo hovoří o předčasných volbách, já se tomu nebráním," řekl šéf SNS Danko po schůzce s předsedy zbylých dvou koaličních stran. Nevyloučil, že koalice jedná i o možnosti výměny premiéra. Fico situaci před novináři zatím nekomentoval.

Předseda strany Most-Híd Béla Bugár v pondělí řekl, že Fico při jednání možnost předčasných voleb odmítl. Není známo, do kdy hodlá Most-Híd vyjednávat s koaličními partnery, než se případně rozhodne opustit koalici. SNS však hodlá o předčasných volbách jednat s koaličními partnery až po pádu kabinetu nebo ochromení činnosti vlády či celé koalice, sdělila dnes strana ČTK.

Dankova kancelář dnes rovněž potvrdila, že slovenští poslanci budou na pondělní mimořádné schůzi parlamentu jednat o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry Ficovi, což by podle ústavy znamenalo pád celé vlády. Opoziční strany však na prosazení požadavku nemají dostatek hlasů a zatím není jasné, zda je podpoří Most-Híd.

Tři ze čtyř opozičních parlamentních stran dnes na koaliční krizi reagovaly tím, že se spolu s částí nezařazených poslanců pokusily zablokovat jednání sněmovny. Podle opozice by parlament měl jednat pouze o ústavním zákonu o zkrácení volebního období současné vlády. V úvodu dnešní schůze sněmovny poslanci uctili minutou ticha památku zavražděného novináře a jeho partnerky.

Slovenská policie na základě evropského zatykače zadržela italského podnikatele Vadalu, o kterém psal zavražděný Kuciak, informovala slovenská generální prokuratura. Zatykač vydal soud v Benátkách. Zajištění Vadaly přitom bylo součástí mezinárodní akce, při které bylo zadrženo 17 osob.

Podle portálu Aktuality.sk, pro který Kuciak pracoval, zadržela policie Vadalu ve východoslovenském městě Michalovce. Do Itálie by prý měl být vydán brzy. Čeká jej údajně proces kvůli pašování kokainu do Evropy.