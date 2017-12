Radost hokejistů Slovenska na MS do 20 let po nečekaném vítězství nad USA.

Radost hokejistů Slovenska na MS do 20 let po nečekaném vítězství nad USA. ČTK/AP/Mark Blinch

Buffalo (USA) - Slovenská hokejová dvacítka se postarala o překvapení na mistrovství světa v Buffalu na úkor domácích Spojených států amerických a porazila obhájce titulu 3:2. V čase 57:52 o tom rozhodl útočník Samuel Buček, dvakrát skóroval Filip Krivošík. Američanům nebylo nic platné, že přestříleli soupeře 45:25. Gólmana Romana Durného překonali jen dvakrát.

Favorit ani jednou v utkání nevedl. Bezbrankový stav prolomil ve 25. minutě Krivošík. Po polovině utkání sice vyrovnal blafákem mezi betony Durného Brady Tkachuk, ale v 55. minutě vrátil Slovensku vedení bekhendovou střelou Krivošík.

Za 94 vteřin vyrovnal Casey Mittelstadt, který si vychutnal beka Michala Ivana i slovenského gólmana. Fanoušky ale zmrazil Buček, který prokličkoval středem, objel branku a napodruhé bekhendem překonal Josepha Wolla. Ten přitom ještě první pokus stihl u levé tyče parádním skokem a zákrokem lapačkou vyrazit.

"Najel jsem si do prostoru, naznačil jsem střelu, čímž jsem se zbavil obránce. Objel jsem branku, moji první střelu brankář kryl, dostal jsem se k puku znovu a poslal ho do branky," řekl oficiálnímu webu MS Buček, který si v utkání připsal tři body.

Slováci porazili americkou dvacítku poprvé od ledna 2009, kdy proti USA uspěli ve čtvrtfinále MS v Kanadě. "Vzpomínám si na ten zápas. Jako malý jsem se na něj díval s rodiči a motivovalo mě to. Říkal jsem si: Chci tam jednou být. A také dosáhnout jednou toho, co se podařilo Slovensku v roce 2002 (zlato na mistrovství světa v Göteborgu). Dnes se nám povedla úžasná věc. Je to velký okamžik pro naši zemi a celý náš hokej," dodal Buček.

Američany čeká dnes od 21:00 SEČ historicky první utkání v rámci světového šampionátu juniorů pod širým nebem proti rivalovi Kanadě, která má ve skupině A plný počet šesti bodů. Hrát se bude na New Era Field s kapacitou téměř 72 tisíc diváků, který je domovským stadionem týmu amerického fotbalu Buffalo Bills.

Skupina A:

USA - Slovensko 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Branky: 32. B. Tkachuk (Poehling, J. Anderson), 57. Mittelstadt - 25. Krivošík (Buček), 56. Krivošík (Buček), 58. Buček. Rozhodčí: Kulev (Rus.), Sjöqvist - Yletyinen (oba Švéd.), Hageström (Fin.). Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 8188.

1. Kanada 2 2 0 0 0 10:2 6 2. USA 2 1 0 0 1 11:3 3 3. Finsko 2 1 0 0 1 6:5 3 4. Slovensko 2 1 0 0 1 3:8 3 5. Dánsko 2 0 0 0 2 1:13 0