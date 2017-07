Praha - Slovanskou epopej Alfonse Muchy by mohli lidé vidět příští rok na výstavě v Obecním domě. Plátna jsou nyní v depozitáři Galerie hlavního města (GHM), kam byla uložena po návratu z výstavy v Tokiu. ČTK to sdělila vedoucí PR a marketingového oddělení GHM Michaela Vrchotová. Epopej byla vystavena v Japonsku od 8. března do 5. června a vidělo ji na 662.000 diváků. Do dalších měst by cestovat neměla.

"Plátna jsou uložena v depozitáři a nejbližší pravděpodobná expozice bude v Obecním domě příští rok. Přesná data oznámíme včas," uvedla Vrchotová.

O výpůjčku pláten projevila v minulosti zájem například města v USA, Jižní Koreji nebo Číně. Podle Vrchotové v nejbližší době nikam cestovat nebudou. "O dalších destinacích zatím nejednáme," uvedla.

Z Japonska se plátna vrátila na konci června a podle mluvčí jsou v dobrém stavu a nic se jim nestalo. "Slovanská epopej se vrátila v neporušeném stavu, jak bylo konstatováno po podrobné odborné kontrole japonskými experty a na naší straně vyslaným týmem restaurátorů," uvedla.

Cyklus maloval Mucha na zámku Zbiroh od roku 1910 celkem 18 let. Tvoří jej 20 velkoplošných obrazů inspirovaných slovanskou mytologií a dějinami českého národa. Epopej byla až do roku 2011 vystavena na zámku v Moravském Krumlově. Od roku 2010 je zařazena na seznam kulturních památek. Obrazy vlastní Praha, které je Mucha daroval. Jeho podmínkou bylo, aby město vystavělo na své náklady vhodnou budovu pro jejich vystavení. Zatím ale neexistuje. Současné vedení města plánuje její stavbu na Těšnově, konkrétní kroky směřující k výstavbě zatím neudělalo.

Přemístění díla do Prahy vyvolalo nesouhlasné reakce nejen v Moravském Krumlově a na jihu Moravy, ale soudní cestou se mu snažil zabránit i malířův příbuzný John Mucha, který požadoval trvalé umístění v nové galerii.