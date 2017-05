Kolín nad Rýnem - Slovenští hokejisté ukázali v úterním souboji s Dánskem podobné zmrtvýchvstání, které se podařilo den předtím českému týmu s Finskem, s jedním zásadním rozdílem. Také výběr kouče Zdena Cígera vyrovnal při stíhací jízdě ve třetí třetině stav z 0:3 na 3:3, ale samostatné nájezdy nezvládl. Slováci přiznali, že výrazně zlepšený výkon přinesla až bouřka v kabině po druhém dějství.

"Je dobré, že se umíme vrátit do zápasu. Třetí třetina byla ukázková. Bohužel se ale na takovém turnaji nemůže stát, že necháme soupeře tak odskočit. Za takového stavu už musí padnout nějaká slova a něco se musí stát, aby něco fungovalo," uvedl Cíger pro server hokej.sk.

V podobných krizových okamžicích mužstvo potřebuje přirozené lídry. "Vždy se musí někdo najít. Trenéři mohou hráčům vyprávět, ale nejlepší je, když si to hráči řeknou a vyjasní mezi sebou. I když ani to nezafunguje vždy, s Dány to skoro vyšlo. Byla radost sledovat ve třetí třetině naši hru. Chlapci zabrali, dali tři góly a žili," ocenil Cíger.

Podle obránce Martina Gernáta, jenž minulou klubovou sezonu odehrál v dresu pražské Sparty, měl hlavní slovo gólman Július Hudáček. A řekl svůj názor hodně od plic. "Julo přišel, zabouchl dveře od šatny a křičel na nás, že z brány dobře vidí, jak hrajeme. Že musíme hrát více srdcem," přiblížil Gernát.

Přestože jeho týmu vyšla třetí třetina skvěle, uvědomuje si, že šlo zatím pouze o záchvěv v jinak nepříliš povedených výkonech týmu v Kolíně nad Rýnem. Ačkoliv mělo Slovensko papírově přijatelné soupeře Itálii, Lotyšsko a Dánsko, na kontě má jen tři body z devíti možných. A více než na play off se musí ohlížet za sebe kvůli udržení mezi elitou.

"Musíme si sednout, kouknout na video a říct si z očí do očí, že co předvádíme, není ono. Soupeř byl od začátku hratelný, ale udělali jsme hloupé chyby a dostali hloupé góly," uvedl Gernát.

Brankář Hudáček nijak neskrýval své rozladění z prvních 40 minut hry. "Trochu jsme po druhé třetině zvýšili hlas... Měli jsme ležérní a laxní přístup, góly jsme Dánům darovali. Hlavně ten třetí, kdy to tam čtyři hráči vypustili," zlobil se. "Potom jsme se ale nasr... a hráli tak, jak se na této úrovni hrát má," dodal Hudáček.

"Nezačali jsme špatně, ale neproměnili jsme šance, které jsme měli proměnit. Potom už to byla katastrofa, takhle se nemá a nemůže hrát na MS. Doufám, že proti Němcům to příště bude jiné. Sil máme dost a já věřím, že podáme mnohem lepší výkon," řekl útočník Michel Miklík.

Z pohledu beka Michala Sersena nebyli Slováci dvě třetiny vůbec týmem, který hrál dobře v přípravě. "Hráli jsme hrozně špatně. Vůbec jsme nehráli jako jeden kolektiv a znovu jsme udělali zbytečné fauly. Je super, že jsme vyrovnali na 3:3, ale i to je málo," uvedl Sersen.

Alespoň bodu se Slovensko dočkalo i díky rozhodnutí českého videorozhodčího Pavla Halase v 54. minutě. Krátce po vyrovnání Cígerova výběru na 3:3 totiž v oslabení ujel Julian Jakobsen a přestože gólmana Hudáčka nepřekonal, kotouč dovezl za brankovou čáru vracející se bek Mikuš. Ve chvíli, kdy ji překročil, však byla - výhradně s přispěním slovenských hráčů - branka vychýlena ze svého postavení.

Přesto měla být v souladu s pravidly patrně uznána, ale Halas doporučil kolegům na ledě opak. "Při tom rozhodování jsem se modlil ke všem svatým," uvedl Juraj Mikuš, jenž chyboval na útočné modré čáře. A Hudáček netajil, že chtěl branku posunout. "Nebyl jsem si jistý, jak to bude. Zkusil jsem se zapřít do brány, naštěstí vyskočila a gól neuznali, i když jsem byl na 90 procent přesvědčený, že ho uznají," popsal Hudáček.