Ostrava - Fotbalisté Slovácka ovládli hned na úvod jara záchranářskou bitvu v Ostravě. Po gólech Stanislava Hofmanna a Tomáše Zajíce v 17. kole první ligy zvítězili na půdě patnáctého Baníku 2:1 a svému konkurentovi v boji o udržení se vzdálili na čtyři body. Slovácko zažívá chuť venkovní výhry po 14 měsících a 14 zápasech bez plného bodového zisku.

Se sedmi zimními posilami vstoupil Baník do zápasu sice aktivně, ale jeho územní převahu soupeř eliminoval a přečkal bez problému před vlastní brankou. Zato z první větší možnosti udeřilo Slovácko. Břečka ve 33. minutě poslal z levé strany balon do vápna do druhé vlny na Hofmanna, který se bez přípravy levačkou trefil do Laštůvkova protipohybu.

Gól domácí na chvíli omráčil a hosté, kterým kvůli nemoci chyběl zraněný kapitán Šumulikoski, s balonem na nohou uprostřed hřiště kontrolovali vývoj zápasu. A málem Ostravu gólově šokovali i podruhé, ale výstavní Janoškův volej z 30 metrů Laštůvka bravurně vytěsnil.

I druhá půle měla obdobný začátek. Snahu Baníku tentokrát už po šesti minutách otupil Zajíc, který na malém vápně lízl hlavou Petrův centr a prodloužil ho na zadní tyč za bezmocného Laštůvku. Zaznamenal svůj šestý gól v sezoně.

Ani rychlé změny a příchod Mičoly s Granečným nezměnili těžkopádnost v ostravské útočné fázi. Úder z milosti mohl Baníku zasadit v 70. minutě Daníček, ale po rychlém protiútoku zatočil balon z velkého vápna těsně vedle tyče.

Domácí v závěru vynechávali mezihru a nákopy se tlačili do vápna. Jedna z takových situací Baníku v 74. minutě přinesla štěstí, když míč propadl za obranu a Poznar nekompromisně prostřelil Heču.

Ani kontaktní branka však Ostravany neprobrala z letargie a další nápor se nekonal. Hosté závěrečné minuty v pohodě přečkali, byť v 94. minutě se na roh do vápna Slovácka vydal i gólman Laštůvka, a podruhé v sezoně si připsali proti Baníku plný bodový zisk.

Hlasy po utkání:

Radim Kučera (trenér Ostravy): "Od první minuty jsme se snažili být aktivní, patnáct dvacet minut měla naše hra nasazení a byla účinná, ale jen pokud jde o napadání, a o to zamezit soupeři v nějaké kombinaci. Ale pak se z toho soupeři dvakrát podařilo vyjet a my jsme znejistěli. Po první vážnější akci jsme dostali gól. Pak jsme zápas bohužel dohrávali spíše v křeči. Slovácko dobře bránilo a chodilo do brejků a ve druhém poločase přidalo druhý gól. Spíše to bylo bojovné utkání. Takhle jsme si úvod jara určitě nepředstavovali."

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Jsem hlavně rád, že jsme to dotáhli do vítězného konce, i když mám rozpolcené pocity. Chtěl bych, abychom byli aktivnější, ale byli jsme moc pasivní a prvních dvacet minut v hlubokém bloku, což nebyl záměr. Vítězství je cenné, ale co se týče způsobu hry, tak tam to musíme zlepšit. Naše výhoda je, že mužstvo je dlouho spolu. Kluci jsou na sebe zvyklí, mají automatismy v útočné i obranné fázi. Dneska jsme vyhráli bitvu, ale válku ještě určitě ne."

Baník Ostrava - 1. FC Slovácko 1:2 (0:1)

Branky: 74. Poznar - 33. Hofmann, 51. Zajíc. Rozhodčí: Hrubeš - Koval, Flimmel. ŽK: Jirásek - Zajíc, Hofmann. Diváci: 6074.

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Psyché, Procházka, Fleišman - Jirásek - Fillo, Hrubý, Diop (46. Mičola), De Azevedo (59. Granečný) - Poznar. Trenér: Kučera.

Slovácko: Heča - Juroška, Hofmann, Břečka, Divíšek - Janošek, Daníček - Havlík, Sadílek (78. Machalík), Petr (66. Navrátil) - Zajíc (90. Kubala). Trenér: Kordula.