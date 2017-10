Praha - Jedenácté kolo první fotbalové ligy odstartuje netradičně už ve čtvrtek, kdy je od 18:00 na programu duel mezi Duklou Praha a Slováckem. Hosté se budou na pátý pokus snažit o první výhru pod novým trenérem Michalem Kordulou, Dukla však v této sezoně doma ještě neprohrála ani neinkasovala.

Zápas se předehrává kvůli tomu, že na Julisce jsou o víkendu závody v moderním pětiboji. Pražané se budou snažit potvrdit úspěšnou domácí bilanci - na Julisce třikrát vyhráli a jen jednou remizovali a neinkasovali ani gól. Potřebují však zabrat v útoku, protože už 289 minut neskórovali. Naposledy Dukla prohrála 0:3 v Liberci.

"To, co jsme nedali, se nám snad vrátí někdy jindy. Snad tutové šance začneme proměňovat. Také musíme lépe řešit finální přihrávky, aby je nezastavovaly ofsajdy, a zpřesnit kombinace," řekl trenér Jaroslav Hynek.

Také Slovácko se v útoku trápí a v posledních sedmi kolech skórovalo jen dvakrát. Z uplynulých 17 utkání vyhrálo jediné. Pod trenérem Kordulou, který v září nahradil Stanislava Levého, zatím dvakrát prohrálo a dvakrát remizovalo.

"Naše situace po posledních zápasech není dobrá, pokusíme se proti Dukle herně zvednout. Hlavně potřebujeme bodovat. Zatím nám v posledních zápasech chybí kvalita, více odvahy a také potřebné sebevědomí při proměňování brankových šancí," řekl Kordula.

"Potřebujeme se z krize zvednout. V tom nám nikdo nepomůže, musíme se z toho dostat sami. Naše špatné výsledky ovlivňuje hlavně nepřesné zakončení šancí. Na tréninku nám to jde, v zápasech se trápíme. Je nad námi zdvižený prst, musíme začít hrát od podlahy," dodal záložník Jan Navrátil.

Podle Hynka čeká Duklu hodně náročné utkání, neboť obě mužstva potřebují zabrat. "Slovácko sice moc branek nedává, ale také branky nedostává. Jejich hra na míči je dobrá, jsou velice silní, mají kvalitní přechod do defenzivy. Celý tým je skvěle kondičně připravený, zvládnou hrát do poslední minuty nastavení. Je u nich jen otázka času, kdy začnou být v zakončení přesnější a dávat góly. Proti Slovácku to bude hodně náročné," uvedl kouč Dukly.

Hlasy před čtvrteční předehrávkou 11. kola první fotbalové ligy:

Dukla Praha (10.) - 1. FC Slovácko (11.)

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Základní charakteristikou Slovácka je, že má stabilizovanou hru. Sice moc branek nedávají, ale šance mají, jen je neproměňují. Na druhou stranu ale také branky nedostávají. Jejich hra na míči je dobrá, jsou velice silní, mají kvalitní přechod do defenzivy. Celý tým je skvěle kondičně připravený, zvládnou hrát do poslední minuty nastavení. Ukázali to i v Liberci, kde hráli v devíti lidech poměrně dlouhou dobu a navíc dokázali i vyrovnat. Hrají celoplošný fotbal i presink, je u nich otázka času, kdy začnou být v zakončení přesnější a dávat góly. Proti Slovácku to bude hodně náročné."

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Naše situace po posledních zápasech není dobrá, pokusíme se proti Dukle herně zvednout. Hlavně potřebujeme bodovat. Zatím nám v posledních zápasech chybí kvalita, více odvahy a také potřebné sebevědomí při proměňování brankových šancí. Právě na tyto faktory doplácíme zbytečnými ztrátami. Nepovedený zápas v Brně, kde jsme se prezentovali špatným výkonem, jsme si rozebrali. Dukle se také nedaří, ale my se nyní musíme soustředit na svou hru."

Jan Navrátil (středopolař Slovácka): "Pro nás je nyní každý zápas náročný. Potřebujeme se z krize zvednout. V tom nám ale nikdo nepomůže, musíme se z toho dostat sami. Naše špatné výsledky ovlivňuje hlavně nepřesné zakončení šancí. Na tréninku nám to jde, v zápasech se trápíme. Máme hodně mladý kádr, což pro psychiku není dobré. Je nad námi zdvižený prst, musíme začít hrát od podlahy."