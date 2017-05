Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka pouze remizovali ve 27. ligovém kole s Karvinou 1:1 a prodloužili sérii domácích nevýrazných výsledků. V zápase dvou rozdílných poločasů vstřelil vedoucí branku Slovácka Marek Havlík, po změně stran vyrovnal Mihailo Jovanovič. Svěřenci trenéra Stanislav Levého si připsali už třináctou remízu. Karviná po třech prohrách na hřištích soupeřů dosáhla na bod.

Slovácko začalo v útočném stylu, jednoduchými přímočarými akcemi se dostávalo snadno za soupeřovu obranu do brankových šancí. Ve 14. minutě si chytře zaběhl za obránce Navrátil, ale sólo zakončil jen střelou do vybíhajícího brankáře Laštůvky. Zadní řady Karviné byly hodně propustné. Na nejistotě se podepsalo i zranění stopera Košťála, kterého v 19. minutě nahradil Jovanovič.

"V prvním poločase jsme si vytvářeli brankové situace jako na běžícím pásu, ale trestuhodně jsme je zahazovali. Místo toho, abychom dali do přestávky tři nebo čtyři góly, musíme být rádi, že bereme bod," posteskl si trenér Slovácka Levý.

Tlak spojený s herní převahou Slovácko zúročilo ve 28. minutě. Tvořivě hrající Machalík uvolnil ze středu pole nabíhajícího Havlíka. "Chtěl jsem brankáře obstřelit na zadní tyč. Nakonec jsem do dal na bližší tyčku a vyšlo to. Je jen škoda, že jsme neproměnili další šance," řekl střelec branky Slovácka Havlík.

Po vedoucím gólu svěřenci trenéra Levého zvýšili tlak. O dvě minuty později po úniku Civiče z levé strany stačil Navrátilovu střelu Laštůvka jen vyrazit před Daníčka, ten ale přestřelil branku. Karviná zahrozila dvakrát až v závěru poločasu, ale Budínský pokaždé těsně minul branku.

"V první půli v naší hře nebyl pohyb ani kombinace. Domácí proto zaslouženě získali vedení. Měli ještě další příležitosti, které neproměnili. Kdyby dali další góly, tak by to byl pro nás problém," poznamenal kouč Karviné Jozef Weber.

Do druhého poločasu vstoupila Karviná aktivně. Ve 49. minutě po rohovém kopu se kombinací na jeden dotek mezi zadáky soupeře dostal míč k volnému Jovaničovi, který tvrdou střelou prostřelil brankáře Daňka. Vyrovnávací branka hosty povzbudila k další útočné aktivitě, k slibnější příležitosti se ale nedostali.

V závěrečné půlhodině Slovácko srovnalo krok, akcím už ale chyběla lehkost z úvodního poločasu. V závěru Karviná bránila remízu, navzdory bojovnosti Slovácko na tříbodový zisk nedosáhlo. Naopak v závěru mu zachránil alespoň bod brankář Daněk, když chytil vyložené šance Galušky a Kalabišky.

"Ve druhém poločase jsme nedokázali přepnout na defenzívu. Chtěli jsme jenom hrát, mysleli pouze dopředu. Inkasovaný gól padl po jasné chybě obrany. Není možné, aby zcela volný hráč takto zakončoval. V závěru jsem hráče varoval, že nemůžeme hrát na riziko. Bohužel měl soupeř dvě stoprocentní šance, které naštěstí nevyužil, dodal Levý.

Hlasy po utkání:

Stanislav Levý (trenér Slovácka): "První poločas byl z naší strany možná nejlepší na domácím hřišti v jarní části. Vytvářeli jsme si brankové situace jako na běžícím pásu, ale trestuhodně jsme je zahazovali. Upozorňoval jsme o poločase hráče, že bude Karviná aktivnější, proto.nemůžeme pokračovat v tom, co jsme předváděli v defenzivní činnosti. Ofenzivní byla v pořádku, přepnutí na defenzívu bylo pro nás složitější. Chtěli jsme jenom hrát, mysleli pouze dopředu. Inkasovaný gól padl po jasné chybě obrany. Není možné, aby zcela volný hráč takto zakončoval. V závěru jsem hráče varoval, že nemůžeme hrát na riziko, přesto měl soupeř dvě stoprocentní šance, které naštěstí nevyužil. Místo toho, aby byl první poločas 3:0 nebo 4:0, musíme být rádi, že bereme bod."

Jozef Weber (trenér Karviné): "Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. Po Hradci možná z některých hráčů až moc spadlo vědomí, že jsme zachráněni. V první půli v naší hře nebyl pohyb ani kombinace. Domácí proto zaslouženě získali vedení. Měli ještě další příležitosti, které neproměnili. Kdyby dali další góly, tak by to byl pro nás problém. Druhá půle z naší strany daleko lepší. Začali jsme hrát, byli častěji na míči a snaha vyústila ve vyrovnávací branku. Po ní jsme už hráli daleko lépe v závěru jsme mohli strhnout vítězství na svou stranu. Průběh první půle by našemu vítězství ale neodpovídal."

1. FC Slovácko - MFK Karviná 1:1 (1:0)

Branky: 28. Havlík - 49. Jovanovič. Rozhodčí: Proske - Koval, Hájek. ŽK: Navrátil - Kalabiška, Galuška, Eismann. Diváci: 3451.

Sestavy:

Slovácko: Daněk - Reinberk (90. Šimko), Hofmann, Břečka, Civič - Šumulikoski - Navrátil, Daníček, Machalík (83. Rezek), Havlík - Zajíc (79. Tetteh). Trenér: Levý.

Karviná: Laštůvka - Moravec, Košťál (19. Jovanovič), Hošek, Eismann (85. Holík) - Budínský, Weber - Dressler (46. Galuška) Panák, Kalabiška - Wágner. Trenér: Weber.