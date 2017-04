Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka vyhráli ve 23. kole první ligy doma 1:0 nad poslední Příbramí. O jediný gól se v 83. minutě postaral kapitán Veliče Šumulikoski z přímého kopu. Pro Slovácko to byl už devátý zápas v řadě bez porážky, čímž vyrovnalo klubový rekord z ročníku 2002/03. Příbram naopak přes rok čeká na výhru ze hřiště soupeře a nadále zůstává na posledním místě se ztrátou šesti bodů na místa záchrany.

"Myslím, že dnes jsme prohráli zápas, ve kterém jsme nebyli horší a bohužel jsme nezvládli závěr utkání. Pořád však žijeme, teď nás čeká Karviná a musíme ji zvládnout," řekl příbramský kouč Kamil Tobiáš. "Hodně se mi ulevilo po závěrečném hvizdu, protože tři body byly pro nás velmi důležité," uvedl domácí trenér Stanislav Levý.

První gólovou šanci si připsali po chybě domácí obrany hosté, Rezkovu přízemní střelu dokázal vytěsnit Daněk na roh. Slovácko sice drželo míč na kopačkách častěji než soupeř, ale do zakončení se příliš nedostávalo, naopak Příbram když už se dostala k šestnáctce, byla mnohem nebezpečnější, leč bez gólového efektu.

Fotbal bez šťávy a bez akcí pokračoval i nadále se stejným scénářem. Slovácko kombinovalo ve středu pole a po chybách v rozehrávce odevzdávalo míč napadajícím Příbramským, kteří vyráželi do kontrů.

Z nudy trochu vyvedli diváky v ochozech domácí hráči po půlhodině hry, kdy se dostali v krátkém sledu hned k několika akcím a standardním situacím, ale ani dva rohové kopy ani střely Břečky nebo Šumulikoského ke gólu nevedly.

Další obrovskou šanci si Slovácko připsalo těsně před přestávkou, kdy se Koné na půlce zbavil soupeře, prošel až do šestnáctky, poslal míč nabíhajícímu Navrátilovi, kterému gólovku zblokoval hostující Kvída.

Kdo čekal po poločase obrat k lepšímu, musel být zklamán. Snaha se domácím upřít nedala, ale kombinace se nedařily. Příbrami se dopředu moc nechtělo, přesto měli hosté šanci rozhodnout, když po centru Suchana hlavičkoval Chaluš, ale v dobré pozici trefil pouze brankáře.

V 78. minutě uchránil od pohromy hosty Hruška, který vytáhl fantastický zákrok a míč směřující pod břevno po střele Rezka vytěsnil na roh. Převaha Slovácka nakonec slavila úspěch. Navrátil ustál souboj tělo na tělo na půlce, unikl a hosté jej zastavili až za cenu faulu. Nabídnutou šanci přímého kopu využil Šumulikoski, který míč poslal do levého horního rohu za bezmocného Hrušku.

"Z naší standardní situace a následného brejku jsme udělali trestný kop, ze kterého jsme inkasovali. Jestli to byl faul, netuším, měl jsem to na 70 metrů, při zápasech jsou emoce, rozhodčí to musí vědět, posoudil to tak, takže to asi faul byl," litoval Tobiáš.

"Šumulikoskému musím složit obrovský kompliment. Aniž bych chtěl snižovat nasazení a charakter ostatních, tak je neskutečné, co pro mužstvo odvádí on a i ta nádherná branka byla jakousi odměnou za jeho přínos," chválil kapitána Levý. "Trefil jsem to přesně, jak jsem chtěl. Bylo tam snad osm hráčů ve zdi, takže brankář moc neviděl. Zapadlo to do branky možná ještě líp, než jsem čekal," dodal Šumulikoski.

Hlasy po utkání:

Stanislav Levý (trenér Slovácka): "Hodně se mi ulevilo po závěrečném hvizdu, protože tři body byly pro nás velmi důležité. Hned po zápase ale musím mírnit optimismus, protože nesmíme propadnout uspokojení, taky by se nám to mohlo vymstít. Vítězství mě potěšilo o to víc, že hlavně první poločas nebyl z naší strany příliš dobrý. Druhý poločas jsme si vytvořili větší tlak, byli jsme agresivnější, důraznější, měli jsme přímočařejší akce, vše bylo korunováno nádhernou brankou Šumulikoského, kterému musím složit obrovský kompliment. Aniž bych chtěl snižovat nasazení a charakter ostatních, tak je neskutečné, co pro mužstvo odvádí on a i ta branka byla jakousi odměnou za jeho přínos. Vím, že diváci očekávali, že přijede Příbram a my vyhrajeme výrazně, a že byli diváci nespokojení. Mají na to i právo, protože nám chyběla větší přímočarost a dynamika. Ale tak jednoduché to u nás v lize není, zvlášť když Příbram tak bránila."

Kamil Tobiáš (trenér Příbrami): "Hodnocení je pro mě těžké. Myslím, že dnes jsme prohráli zápas, ve kterém jsme nebyli horší a bohužel jsme nezvládli závěr utkání. Z naší standardní situace a následného brejku jsme udělali trestný kop, ze kterého jsme inkasovali. Jestli to byl faul, netuším, měl jsem to na 70 metrů, při zápasech jsou emoce, rozhodčí to musí vědět, posoudil to tak, takže to asi faul byl. Druhou půli jsme vypadli z tempa, nebyli jsme na balonu, tím, že domácí víc kombinovali, tak jsme běhali bez míče, i přesto jsme poměrně slušně bránili a domácí nepouštěli do žádných velkých příležitostí nebo gólových šancí. Pořád žijeme, teď nás čeká Karviná a musíme ji zvládnout."

1. FC Slovácko - 1. FK Příbram 1:0 (0:0)

Branka: 83. Šumulikoski. Rozhodčí: Pechanec - Wilczek, Arnošt. ŽK: Šimko, Daněk - Květ, Tregler. Diváků: 3884.

Sestavy:

Slovácko: Daněk - Reinberk, Hofmann, Břečka, Šimko - Šumulikoski, Daníček - Navrátil, Havlík (66. Jakub Rezek), Machalík - Koné (65. Zajíc). Trenér: Levý.

Příbram: Hruška - Tregler, Chaluš, Jiránek, Divíšek - Kvída (85. Ayong), Květ (74.Trapp) - Bazal, Suchan, Jan Rezek - Kacafírek (66. Linhart). Trenér: K. Tobiáš.